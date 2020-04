Soffrire ancora per un po’ e poi la Liberazione da quella ”chiusura forzata” (finalmente un termine in lingua italiana, rispetto all’ abusato inglese lockdown)procurato dall’epidemia da coronavirus. E sulle note di Bella Ciao, il canto di libertà tradotto e cantato in tutte le lingue, I docenti dell’ I.C “Palazzo-Salinari ” di Montescaglioso “commemorano il 25 aprile non solo come evento storico- scrivono nella presentazione a un video su youtube https://youtu.be/5yhHb2SLtYk – ma auspicano nella liberazione dalla chiusura forzata per riabbracciarci tutti insieme, intanto anche loro sono…LA RESISTENZA!!! Bravi davvero e un bell’esempio anche per i ragazzi, la comunità montese e per i tanti compaesani che sono in Italia e all’estero. Citazioni dovuta per i docenti: Andrisani Anna, Andriulli Nunzio, Bolettieri Teresa, Disabato Natalia, Flores Rosa, Fortunato Emilia, Lomonaco Anna, Lopergolo Margherita, Motola Maria Pia, Silvaggi Giovanna e Turillo Maria Pia.

Questo il link da cliccare per il 25 aprile https://youtu.be/5yhHb2SLtYk

e se vi va fatelo girare