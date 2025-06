Dmo tra Matera e il Metapontino. Al lavoro. Si può e si deve fare.

Se il buon giorno si vede dal mattino e si lavorerà con serietà e sinergie possiamo sperare che i fatti verranno. Matera, con i rioni Sassi e l’habitat rupestre, patrimonio dell’Umanità e il Metapontino, con l’offerta del turismo balneare e della cultura della Magnagrecia, sono al centro del progetto di promozione e organizzazione della Destination organization management territoriale. Lo ha reso noto oggi a Matera Agostino Ingenito, presidente nazionale Bed&Breakfast Affittacamere e case vacanza (Abbac) e destination manager in occasione del workshop ”Destinazione Matera Dmo” che vede la partecipazione di rappresentanti di enti locali, esperti e operatori turistici.



” La Dmo a Matera è importante, per quello che ha creato, come capitale europea della cultura 2019 e per quello che sarà nel 2026 come capitale mediterranea della cultura e del dialogo -ha detto Ingenito- per il territorio, per la Basilicata. La Dmo, avviata qui, è – e questo va precisato- è un’azienda, che deve coinvolgere i diversi soggetti territoriali,Pro Loco, Comuni, ma soprattutto aziende di settore che messe insieme possono portare avanti delle progettualità. Finanziate -ha precisato-per i primi anni dell’ente Regione, ma poi la Dmo deve viaggiare da sola. Le Dmo sostituiscono quelli che erano le aziende di soggiorno e turismo, gli Ept. Sono realtà che operano bene. Come federazione ne abbiamo già attivate tre, con quella di Matera, perché sono realtà operative funzionanti dal territorio con la Regione. L’offerta Matera-Metapontino, venuta fuori da operatori di Policoro, lega due offerte culturali e del tempo libero, che consente -ha concluso Ingenito-al turista di prolungare la permanenza: alternativa mare e cultura e viceversa. Come Federazione stiamo lavorando a questo progetto , che può coinvolgere diverse fasce di visitatori e anche destagionalizzare l’offerta. Ma guardiamo in prospettiva anche all’entroterra”



Dmo al lavoro per coinvolgere le realtà locali e quello che conta sono volontà, progettualità e cultura d’impresa. Attendiamo l’insediamento del nuovo sindaco di Matera per consolidare quanto avviato, anche in relazione a un bando messo a punto dall’attuale gestione commissariale – accantonato tra mille polemiche sollevate dagli operatori turistici- per la scelta di un professionista per ricoprire quel ruolo. Altro contesto e altro disegno. Attendiamo serietà e concretezza, oltre che la scontata cultura d’impresa che invita a superare opportunismi e protagonismi che finora hanno frenato l’organizzazione dell’industria delle vacanze. E a proposito di vacanze la costa jonica offre mille opportunità per ospitare turisti di varie fasce di età. Senza nulla togliere a quanti lavorano con serietà e lungimiranza ci piace segnalare l’operato di Sigismondo Mangialardi- presente in tutte le iniziative che vogliono fare turismo- l’inventore dell’offerta del ”Circolo Velico ” di Policoro, delle rotte di Ulisse e di tante iniziative che hanno coinvolto ”giovani” di diverse fasce di età e con tanti ritorni, anche sul piano occupazionale, per i giovani e l’economia dei territori. L’ultima è la ”Summer school Unibas,che lega sport, avventura, natura e openlab. Per saperne di più vi invitiamo a contattare il circolo velico, l’Università degli studi della Basilicata. Naturalmente a vele spiegate…





IL COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE

Matera: Al Via il Workshop per il Rilancio della Governance Turistica e Culturale

Matera, La Destination Management Organization (DMO) Destinazione Matera è lieta di annunciare il workshop “Destinazione Matera DMO”, un evento cruciale per la nuova governance del turismo e della cultura del nostro territorio. L’incontro aperto ad amministratori locali, funzionari, operatori culturali, turistici ed economici, è promosso dalla neonata Dmo e vede la sinergia della Provincia di Matera e dell’Anci Basilicata e si terrà il 6 giugno dalle 9,30 presso la sede della Provincia di Matera con la partecipazione di relatori di spicco.

Il workshop sarà aperto dai saluti istituzionali di Francesco Cupparo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata; Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera; e Gerardo Larocca, Presidente ANCI Basilicata.



Tra i contributi in programma, Felice Vertullo, docente all’Università di Perugia, parlerà del turismo culturale delle esperienze, evidenziando l’importanza di un’offerta turistica autentica. Roberto Micera, docente all’Università della Basilicata approfondirà il ruolo delle DMO nello sviluppo sostenibile di Matera, mentre la docente Elisa Acanfora discuterà della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale nel progetto Tech4you, sottolineando l’importanza della storia e dell’arte per il nostro territorio. Agostino Ingenito, presidente nazionale Abbac e destination manager, presenterà l’evoluzione del sistema associativo territoriale attraverso le DMO.

Le conclusioni saranno affidate a Mario Arciuolo, Direttore Nazionale FENAILP, che sintetizzerà i punti salienti emersi durante il workshop.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione per sviluppare strategie innovative e rafforzare l’identità culturale del territorio materano, contribuendo attivamente al suo rilancio turistico – dichiarano la presidente Ida Riccardo, con la giunta della Dmo- L’obiettivo è costruire una governance orizzontale pubblico privata che sviluppi strategia di medio e lungo termine.



LA DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE FRANCO CUPPARO

Cupparo a workshop “Destinazione Matera”

Accompagnare l’iniziativa e la strategia degli operatori turistici, dei titolari di impresa, attività commerciali, artigianali , di ristorazione e servizi e delle associazioni come “Destinazione Matera DMO”, che ha un efficace e solido progetto di promo-valorizzazione di Matera e del territorio, è un impegno che il Presidente Bardi e la Giunta regionale stanno già da tempo svolgendo attraverso azioni e programmi di investimenti. Lo ha detto l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo oggi a Matera al workshop “Destinazione Matera”. Dopo i buoni risultati in termini di presenze ed arrivi specie dall’estero raggiunti negli ultimi anni, obiettivo centrale – ha evidenziato – è quello indicato dagli operatori: puntare sul potenziale, oggi solo parzialmente espresso, dei mercati interno e soprattutto internazionale per accrescere i flussi di turisti. Matera da Capitale europea della cultura 2019 diventerà il prossimo anno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo ed è questa- ha detto Cupparo – una scadenza ravvicinata che ci sollecita a lavorare per questi obiettivi. Vogliamo dare seguito agli Stati Generali della diplomazia culturale, evento fortemente voluto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani a novembre scorso qui a Matera per dispiegare il massimo impegno di promozione di Matera attraverso Ambasciate e Consolati italiani all’estero e far crescere la notorietà di Matera in tutti i Paesi del mondo. Per questo oggi abbiamo una nuova occasione per rilanciare le nostre proposte, le nostre idee, i nostri progetti per una Basilicata che può diventare un laboratorio di quel Sud non lamentoso che vogliamo, un laboratorio che si sposa perfettamente con il vostro progetto di certificare Matera Destinazione Turistica sostenibile.



Cupparo ha quindi ricordato le più recenti azioni messe in campo , tra le quali l’ aggiornamento del progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, prorogando al 31 dicembre prossimo la realizzazione delle azioni previste.

La spesa complessiva ammonta a 2,7 milioni di euro e, con le economie maturate pari a circa 400mila euro, si intende potenziare l’azione “Fiere, missioni di contatto, eventi e iniziative B2B” e quella “Press Tour e affiancamento ad iniziative ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale”. Le linee di azione della Misura nascono da un’attività di confronto tra la Regione, l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (a cui è affidata la gestione) e gli operatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico lucano, con l’obiettivo di individuare, in forma partecipata e condivisa, azioni di rapida cantierabilità per sostenere la Basilicata turistica.

Le misure messe in campo si sono rivelate efficaci nel raggiungere l’obiettivo di riattivare l’offerta turistica nel mercato e di migliorarne il posizionamento. Dunque un impegno che si coniuga a quello degli operatori perché necessita intervenire tutti insieme a partire da questa stagione estiva, non solo per il consolidamento delle posizioni acquisite ma focalizzando l’attenzione sugli interventi per adeguare la qualità e le caratteristiche dell’accoglienza a una domanda in rapida evoluzione soprattutto sui mercati esteri.



L’assessore inoltre – sempre per riaffermare l’ impegno concreto – ha riferito di aver accolto le indicazioni delle associazioni datoriali del turismo facendo lievitare la dotazione finanziaria iniziale di 285 milioni di euro per i bandi destinati alle imprese lucane, agli attuali 291 milioni. Soldi in più che andranno all’A.P. filiera turistica: Un pacchetto di misure per il rilancio delle imprese con 15 milioni per la filiera turistica. Nei giorni scorsi il tavolo del partenariato economico e sociale ha dato il via libera ad altri bandi del Dipartimento attività produttive che saranno approvati a breve. Nello specifico si tratta del bando per contributi alle imprese artigiane (6 milioni di euro), contributi alle imprese per quanto riguarda l’internazionalizzazione (5,5 milioni), contributi per la partecipazione all’Expo di Osaka (500mila euro).Per Cupparo cultura e turismo sono i nuovi motori di sviluppo e un esempio per tutto il Sud. L’industria culturale e il turismo hanno però bisogno di misure ed azioni dalla politica europea per accrescere l’imprenditoria culturale, incoraggiando soprattutto i giovani a crederci per costruirsi il futuro a casa propria. Ed è quello che vogliamo fare in sinergia con i programmi che vedono protagonisti gli operatori perché – ha concluso – Destinazione Matera produca risultati importanti a breve e medio termine a favore dell’economia dell’intera regione.