D’man’ch a san Giuonn… M’ raccumonn. Ste’la Fest d’ la Brinn!

Festa della Bruna e grazie all’associazione Ergghiò, naturalmente, che ha annunciato da tempo, in dialetto naturalmente e sulla pagina social, come intende contribuire a far conoscere storia dell’evento più atteso dai materani. O’ meglio do matarris. E allora guardate locandina o leggete il post. E passate parola. M’ raccummon alla chiozz d’ San Giuonn. E portate pure chi si chiama Bruno, Bruna, Brrin, B’rnett i titt u’ cumparuzj… e tutta la parentela.

IL POST

i t’ ciaffè Dmànch? 🤌Domenica 22 GiugnoORE 19:30 P.San GiovanniLABrin 2025 ❤Laboratorio di canti tradizionali🥁Curiosità sulla festa della Bruna 🎆Uascezza Finale#ergghió_matera #festadellabruna #sassidimatera #Matera #basilicatadavivere #2luglio https://www.instagram.com/p/DLKE-L1tzQz/?igsh=MXZneW56aXhnN2w1Zg