’Divieto’’ a 40enne di Tursi. Fuori da casa prima che…

…possa accadere qualcosa di spiacevole nei confronti dell’anziana madre, vittima di vessazioni, ingiurie e di un comportamento oltre righe, con danneggiamento di arredi e suppellettili. Così un uomo di 40 enne è stato raggiunto da un provvedimento di ‘’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima’’ emesso dal Tribunale di Matera ed eseguito dai Carabinieri della compagnia di Policoro, che avevano raccolto denunce della signora e dei parenti. Si è provveduto,inoltre, al ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, venendo meno l’affidabilità di non abusarne.

LA NOTA DELL’ARMA

TURSI: 40ENNE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE CON DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA VITTIMA.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria successiva verifica dibattimentale, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno sorpreso, nella quasi flagranza di reato, un 40enne del luogo che, da circa un anno, era solito maltrattare l’anziana madre convivente, sottoponendola a continue vessazioni, ingiuriandola, e usando violenza sulle cose danneggiando – anche irreparabilmente – alcuni arredi e suppellettili in casa.

In ragione della condotta violenta del figlio tenuta all’interno delle mura domestiche, i Carabinieri, previa autorizzazione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, al fine di proteggere la vittima, hanno allontanato l’uomo dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi dalla stessa frequentati, procedendo altresì al ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, venendo meno l’affidabilità di non abusarne.

Per l’attività repressiva operata dai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Matera, è stato fondamentale la collaborazione della vittima e di altri familiari, che hanno riposto nelle Istituzioni la totale fiducia.

Il decreto disposto d’urgenza è stato convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, con conseguente emissione di analoga misura cautelare, tuttora in corso.