Divieti di sosta temporanei. Adiconsum Matera chiede potenziamento preavviso e autotutela

E’ legittimo rimuovere i veicoli per divieti di sosta temporanei,ma occore migliorare per tempo la ”comunicazione” nelle zone oggetto di divieto. A chiederlo all’Amministrazione comunale di Matera è l’Adiconsum Cisl, che ha ricevuto segnalazioni da cittadini incorsi nella sanzione. Adiconsum chiede, per i motivi detti sopra, che si proceda all’annullamento in autotutela dei verbali. Situazione tutta da verificare.



IL COMUNICATO STAMPA DELL’ADICONSUM

Matera: verbali per divieti di sosta temporanei

Sono pervenute all’Adiconsum di Matera segnalazioni da parte di automobilisti che hanno avuto la sgradita sorpresa di non trovare più l’autovettura lì dove l’avevano parcheggiata, in zone preposte allo scopo per poi riprenderla al bisogno dopo alcuni giorni.

Le auto erano state rimosse su disposizione della Polizia Municipale perché in divieto di sosta temporaneo.

Tanto ai sensi dell’ articolo 6, comma 4, lettera f del Codice della Strada che riconosce alle Amministrazioni comunali la facoltà di vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, previa la collocazione di segnali stradali da collocare almeno quarantotto ore prima.

Ciò premesso l’Adiconsum, pur ritenendo legittima la rimozione forzata e le multe per divieto di sosta, invita l’Amministrazione Comunale di Matera a segnalare con cartelli mobili e con largo anticipo, quattro o cinque giorni prima, il divieto di sosta temporaneo e solo in casi urgenti e inderogabili 48 ore prima, che è il limite minimo di preavviso, dando così modo agli automobilisti di non commettere infrazioni stradali.

L’Adiconsum chiede, tuttavia, l’annullamento in autotutela dei verbali e comunica che sarà sempre accanto agli utenti della strada per sostenerli nelle azioni di tutela dei propri diritti, contro lo strapotere delle Amministrazioni che non tengono conto sia dei danni che stanno arrecando alle famiglie in una fase economica, complicata e difficile come quella che stiamo attraversando e sia della necessità di ricostruire con i cittadini un clima di fiducia ormai deteriorato.

Matera 22-07-2023

UFFICIO STAMPA ADICONSUM