Non si ferma l’azione di solidarietà delle imprese materane per dotare di dispositivi anticontagio al personale in prima linea per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

I supermercati Divella hanno donato 90 mascherine al Corpo della Polizia Locale di Matera da impiegare per gli agenti che effettuano il servizio di controllo nelle strade della città.

Dall’inizio dell’emergenza la Polizia Locale ha controllato complessivamente 2203 persone e 2096 veicoli elevando 25 sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni varate dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria.

Ogni giorno vengono impiegati 24 agenti, al comando del Tenente Giacomo Patierno, nel pattugliamento e nei controlli che vengono effettuati sotto il coordinamento del Questore di Matera, Luigi Liguori.