E’ terminata la distribuzione ai cittadini delle 10mila mascherine donate dall’imprenditore cinese Weng Wuping al Comune di Matera.

I volontari della Protezione civile le hanno consegnate, due per ogni cittadino, davanti a 24 supermercati dislocati nei diversi rioni della città, prendendo le generalità delle persone e garantendo così una distribuzione equa.

Le operazioni si sono svolte senza assembramenti e senza alcun problema.

“Ringrazio tutti i volontari – ha detto il Sindaco Raffaello de Ruggieri – che hanno preso parte alla distribuzione e ringrazio i miei concittadini per aver reso semplice la consegna delle mascherine donate alla comunità dall’imprenditore Weng Wuping che merita la riconoscenza di tutti i materani”.

Alla consegna dei dispositivi hanno preso parte: il Gruppo pubbliche emergenze, i Volontari per l’Ambiente, il Gruppo Lucano, l’Associazione nazionale Polizia di Stato e l’Anpana. 200 mascherine sono state recapitate, in egual numero, anche alla cooperativa Lilith che si occupa della distribuzione della spesa alle persone non autosufficienti, nell’ambito dei servizi coordinati dal Centro operativo comunale della protezione civile, e ai volontari dell’associazione Angeli del Carro che sta curando la distribuzione di generi di prima necessità ai cittadini in difficoltà.