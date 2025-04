Dispensa con le conserve…di droga. Arresto della Polizia a Policoro

C’è chi mette l’origano in busta, melanzane e carciofi sott’olio e chi, come mostra la foto della Polizia di Stato, usa metodi e buone pratiche della tradizioni per conservare hashish e marjuana…Ed è quanto è stato scoperto nell’abitazione di un uomo di 38 anni di Policoro (Matera) , sorpreso con 4.6 chilogrammi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della stessa. Una operazione condotta, con l’apporto di una unità cinofila della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di droga.



Policoro (MT), la Polizia di Stato sequestra 4,5 kg di droga e arresta un 36enne del posto.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 36enne residente a Policoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel corso di servizi di controllo del territorio, svolti lungo la fascia jonica e finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Policoro hanno attenzionato un uomo sospetto, residente nella cittadina jonica.A conclusione di un’articolata attività di appostamento e osservazione, gli operatori hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’uomo, rinvenendo e sequestrando un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente pari a 4,6 kg lordi di cui 2,855 kg. di hashish e 1,808 kg. di marijuana, oltre a materiale impiegato per il confezionamento della droga. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Matera, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.In sede di convalida dell’arresto, all’indagato è stata applicata la custodia cautelare in carcere.All’operazione ha preso parte anche un’Unità cinofila appartenente al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Matera.