Disagio giovanile. Fare rete con le Comunità educanti

Alle radici del futuro…Davanti a un bar, con il telefonino, una birra, una sigaretta e un ricorrente ” che fare?” nel silenzio ricorrente di tanti paesi, spesso piccoli, che devono fare i conti con il taglio dei servizi, di trasporti e infrastrutture carenti, con spazi e occasioni di incontro e motivazionali limitati se non del tutto assenti. E il quadro del ”disagio giovanile” di Basilicata, del Mezzogiorno, ma che da noi deve fare i conti con la solitudine mista a insensibilità o su scarse idee sul come muoversi. Ma ci sono giovani, come quelli dell’Associazione Giallo Sassi, che hanno saputo lavorare per originalità, distinguendo per impegno e progettualità, affidandosi al sogno di un Aquilone…. Così con l’obiettivo di creare in provincia di Matera un sistema di protezione sociale, in cui si sviluppa tutto il sistema educativo locale e trovano spazio e attenzione gli adolescenti e i soggetti più vulnerabili, è stato presentato a Matera il progetto ”Presidio della Comunità educante” promosso dall’ Associazione Giallo Sassi. L’ iniziativa, già sperimentata a Matera nel 2014, è stata finanziata per 67.000 euro con il Bando sulle Comunità educanti 2022 della Fondazione con il Sud . Il progetto , della durata biennale, coinvolge il mondo della scuola e anche le attività commerciali e artigianali dei comuni di Miglionico, Grassano, Montescaglioso e Policoro. Realtà diverse, ma che possono favorire l’interazione, lo scambio di esperienze. Il progetto è ‘ supportato, oltre che dagli enti locali, anche dalle associazioni di volontariato Joven, Mysterium Materiae, Mondi Lucani e da istituti delle medie inferiori e superiori. E ora al lavoro come hanno ricordato Giovanni Calia, referente dell’Associazione Giallo Sassi, Pietro Iacovone e il referente per la comunicazione Giovanni Spadafino, che riferiranno più avanti dell’andamento del progetto, che si prefigge, in prospettiva, di attivare una rete diffusa con altri comuni del territorio.



UNA SINTESI DEL PROGETTO

Numero Progetto: 2020-EDU-02438 – Bando per le Comunità Educanti 2020 – Con i bambini

PREMESSA

Il Progetto, promosso dalla APS GIALLO SASSI in partenariato con Enti pubblici, privati e associazioni, è vincitore del Bando sulle Comunità educanti 2022 di Fondazione con il Sud – con i Bambini.

Il progetto vuole implementare un’esperienza pilota, vissuta a Matera sin dal 2014, conosciuta come “Presidio della Comunità educante” e “Peer Education Center”,organizzata intorno ad una rete (denominati POLO TERRITORIALE PER L’EDUCAZIONE) di soggetti che si occupano di educazione, definita da protocolli di rete. Obiettivo è passare da una collaborazione tra le diverse agenzie educative alla costituzione di una rete di Comunità Educanti che prenda in carico in toto il compito educativo, che possa diventare un modello unico e replicabile.

La Comunità Educante può essere definita come un incubatore di bisogni e di esperienze educative. Nasce per mettere a sistema le azioni di chi, sul territorio, si occupa di educazione (Famiglie, Scuole, Associazioni, Enti Pubblici, Parrocchie, etc.) e va intesa come laboratorio generativo, costituito da un gruppo aperto e partecipativo che, partendo dal confronto tra i vari attori dell’educazione, definisce obiettivi, individua bisogni educativi e formativi, elabora proposte e programma azioni sinergiche. La Comunità Educante è il risultato di un’interazione tra soggetti, pubblici, privati e associativi che si sviluppa sul Territorio con l’obiettivo di preparare il contesto locale ad accogliere e sostenere le azioni educative promosse dai vari attori territoriali, singolarmente o in rete. Nasce dall’idea che l’educazione dei giovani non può essere delegata solo alla scuola e alla famiglia ma è compito dell’intera comunità. La costruzione di una Comunità Educante è la base per la creazione di un sistema di protezione sociale entro cui si sviluppa tutto il sistema educativo locale e in cui trovano spazio e attenzione gli adolescenti e i soggetti più vulnerabili.



Il progetto pone la Scuola al centro della Comunità Educante. Essa è intesa e valorizzata come il principale soggetto istituzionale deputato all’educazione ma non è l’esclusivo soggetto. L’educazione dei giovani, infatti, non può essere delegata solo alla scuola e alla famiglia ma è compito dell’intera collettività. Ed è proprio l’alleanza educativa, che rafforza e sostiene il processo educativo, che rappresenta il valore aggiunto all’attività ordinaria della scuola. Il progetto punta al coinvolgimento della comunità e dei genitori, oltre che dei docenti e del personale della scuola. Altro valore aggiunto è rappresentato dall’implementazione del modello della Peer Education anche attraverso l’intervento degli esperti esterni. Tale modello, già ampiamente utilizzato dai docenti, potrà essere promosso in tutte le classi dell’Istituto, passando dalla fase della sperimentazione alla pratica didattica quotidiana.

AZIONI:

1) creare a livello provinciale una governance con modalità, procedure e strumenti comuni e condivisi tra le diverse Comunità Educanti;

2)promuovere la creazione di nuovi Centri per l’educazione tra Pari, in rete tra loro, attraverso cui promuovere il protagonismo dei ragazzi, soprattutto dei soggetti più vulnerabili. Costruzione a livello territoriale di nuove Comunità Educanti, in rete tra loro :

rafforzare i Peer Education Center di Matera e Miglionico

creare tre 3 nuovi Peer Education Center nei Comuni di Grassano, Montescaglioso e Policoro operanti in rete tra loro.

PEER EDUCATION CENTER

Occorrerà innanzitutto partire da un gruppo di giovani (11-19 anni), peer educator, individuati dalle diverse agenzie formative, in primis dalla scuola partner. Nell’educazione tra pari, i peer educator, sono membri di un gruppo di pari, cioè simili quanto a età, condizione lavorativa, genere sessuale, status, entroterra culturale e sociale, che, opportunamente formati, intraprendono attività formative verso altri coetanei per costruire insieme a loro un progetto educativo condiviso e da essi stessi elaborato. I Peer possono rappresentare un esempio concreto per altri coetanei e contribuiscono a progettare e realizzare sul Territorio una proposta educativa e culturale accattivante per i ragazzi. Hanno una struttura di riferimento, il Peer Education Center, punto di incontro della società giovanile e centro diffuso per l’educazione tra pari. Si diventa Peer Educator attraverso un percorso di formazione, mediante cui si acquisisce consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e debolezze, del proprio ruolo educativo e della responsabilità come cittadini nel perseguimento del Bene Comune. Nell’ambito del progetto sono stati individuati 3 educatori. Questa azione del progetto è strettamente legata alle altre, i rappresentanti dei Peer Educator partecipano a pieno titolo ai laboratori di co-progettazione (azione 1), alle attività della Comunità Educante (azione 3.) e agli incontri del Tavolo Tecnico Scientifico (azione 2), adottandone l’approccio metodologico, recependone gli input e rimandandone i feed back. La programmazione delle attività del Pe.E.C. sarà caratterizzata da un programma di eventi pensati dai ragazzi per i ragazzi, in collaborazione con enti, privati ed associazioni del Territorio, e realizzati con la piena collaborazione di tutti i partner di progetto.