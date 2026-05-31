Disabili nel ”disagio” a Potenza per il concerto di Noemi

A leggere le note della garante regionale per le disabilità Marika Padula e quella di Fratelli d’Italia di Potenza il concerto della brava cantante romana Noemi, per la festa di San Gerardo, non si è svolta all’insegna dell’inclusione per i disabili ma della disorganizzazione. E l’elenco dei disagi spazia dalle difficoltà di accesso alla sistemazione in luoghi riservati. Cosa non ha funzionato e di chi sono, a vari livelli, le responsabilità. E’ opportuno che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, e a quanti hanno partecipato alla organizzazione di un evento gratuito individuino e riflettano sui punti di criticità e su come risolverli in futuro. Del resto gli eventi in centro, per questa estate, si riproporranno ed è giusto che tutti i cittadini, a cominciare quelli con difficoltà motorie, possano partecipare e assistere.



L’INTERVENTO DEL GARANTE PER LE DISABILITA’

Padula: Persone con disabilità lasciate senza dignitosa accoglienza. Questa non è inclusione, è disorganizzazione

A seguito del concerto di Noemi, svoltosi nell’ambito degli eventi cittadini, sono pervenute all’Ufficio del Garante regionale per le persone con disabilità diverse segnalazioni relative a gravi criticità nella gestione dell’accoglienza delle persone con disabilità presenti all’evento.

Quanto rappresentato desta forte preoccupazione. Secondo le segnalazioni pervenute, l’organizzazione dell’evento non si sarebbe fatta trovare pronta ad accogliere le persone con disabilità in modo adeguato, dignitoso e rispettoso delle loro esigenze.

In particolare, non sarebbero stati predisposti posti a sedere sufficienti né un’area realmente idonea per consentire alle persone con disabilità di assistere al concerto in condizioni decorose, sicure e accessibili. Una situazione che, se confermata, rappresenterebbe un grave disservizio e una evidente mancanza di programmazione.

“L’inclusione non può essere raccontata solo attraverso slogan, dichiarazioni o immagini di circostanza — dichiara la Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula —. L’inclusione si misura nei fatti, nella capacità di prevedere i bisogni delle persone, di organizzare gli spazi, di garantire sicurezza, visibilità, sedute adeguate e piena partecipazione. Lasciare persone con disabilità senza un’accoglienza dignitosa significa tradire il senso stesso della parola inclusione”.

La Garante regionale sottolinea che gli eventi pubblici, soprattutto quelli ad alta affluenza, devono essere programmati tenendo conto sin dall’inizio della presenza delle persone con disabilità. Non è accettabile che tali esigenze vengano affrontate all’ultimo momento, attraverso soluzioni improvvisate o grazie alla disponibilità di terzi.

“Non basta consentire formalmente la presenza delle persone con disabilità a un evento pubblico. Bisogna garantire loro il diritto di assistere all’evento, viverlo in sicurezza e con pari dignità rispetto agli altri cittadini. In caso contrario, non si parla di inclusione, ma di mancata tutela”.



E QUELLO Del consigliere comunale Antonio Vigilante FRATELLI D’ITALIA

Il concerto di ieri sera in Piazza Mario Pagano avrebbe dovuto rappresentare un momento di condivisione e partecipazione per tutta la comunità. Invece, dalle numerose segnalazioni ricevute da famiglie e persone con disabilità emerge un quadro che impone una seria riflessione.

Da anni il Comune di Potenza riempie comunicati, convegni e manifestazioni di richiami all’inclusione, all’accessibilità e all’attenzione verso le fragilità. Principi sacrosanti che condividiamo pienamente. Tuttavia, i principi acquistano valore solo quando vengono tradotti in azioni concrete.



Se persone con disabilità non hanno potuto assistere all’evento in condizioni adeguate di sicurezza, visibilità e dignità, allora significa che tra la retorica e la realtà esiste ancora una distanza inaccettabile.

Non basta parlare di inclusione. Occorre programmarla, finanziarla, organizzarla e verificarla. Le persone fragili non possono essere ricordate soltanto nei discorsi ufficiali o nelle giornate celebrative per poi essere ignorate quando si organizzano eventi che coinvolgono migliaia di cittadini.

Una città realmente inclusiva pensa prima a chi ha maggiori difficoltà, non dopo. Predispone spazi adeguati, percorsi accessibili, assistenza e condizioni che consentano a tutti di partecipare pienamente alla vita sociale e culturale della comunità.

Quanto accaduto impone all’Amministrazione comunale di fornire spiegazioni chiare e, soprattutto, di assumere l’impegno concreto affinché episodi simili non si ripetano.

L’inclusione non può essere uno slogan da esibire quando conviene.

L’inclusione si misura dai fatti.

E quando i fatti smentiscono la propaganda, è doveroso denunciarlo con fermezza.

La Garante regionale comunica inoltre di aver già provveduto a istruire una nota formale indirizzata all’Amministrazione del Comune di Potenza, al fine di chiedere chiarimenti su quanto accaduto e sollecitare l’adozione di misure organizzative adeguate per i prossimi eventi pubblici.

Per il futuro, la Garante regionale ritiene indispensabile che l’Amministrazione e gli organizzatori predispongano preventivamente un piano serio di accessibilità, accoglienza e assistenza, attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio del Garante regionale, delle associazioni e dei soggetti competenti.

Una città realmente inclusiva non si misura dalla visibilità degli eventi, ma dalla capacità di garantire a tutti, senza esclusioni, condizioni concrete di partecipazione, sicurezza e dignità.

Lo riporta una nota stampa di Marika Padula, Garante regionale persone con disabilità