“Dirsi”. Non solo un mensile…ma un impegno di vita

Toccare con mano anzi, sfogliare e leggere, quello che hanno realizzato i ragazzi, aspiranti giornalisti, con il mensile ”Dirsi” della Cooperativa sociale ”Fratello Sole” di Irsina è un segno di volontà e di concretezza di comunicare ad altri, giovani, famiglie, scuola, istituzioni, alla società nel complesso, che il problema delle ”tossicodipendenze” non va ignorato, ma conosciuto nei diversi aspetti: dalla prevenzione, al recupero all’inclusione, alla dignità del lavoro. Un periodico che parla di una comunità, che è impegno di vita, e di prospettive reali, di testimonianze e percorsi di quanti ce l’hanno fatto. Del resto ” Dirsi”, ha un nome azzeccato che è tutto un programma…Il periodico, che nasce dalla fusione della parola D’Irsina, sintetizza nella testata la voglia di dire, comunicare dopo l’esperienza positiva di un corso di giornalismo che ha ”arricchito” il direttore responsabile, Pasquale Santilio.



Un periodico che tratterà le tematiche e le problematiche relative alle dipendenze, ai risvolti psicologici e sociali delle stesse non solo. Con l’obiettivo di rivolgersi a tutti coloro, che vorranno e sapranno sensibilizzare sugli argomenti di interesse sociale. E nel numero zero ci sono tanti spunti per riflettere, approfondire, quello che hanno scritto Marco, che ha scritto la sua storia, fatta di cadute e di resurrezione, o Eugenio sul come uscire dalla solitudine e sulla bella esperienza di laboratorio del latte d’asina. E poi Fabio con la pratica del calcio e della pesca per socializzare, per passare a Donato con il teatro ”palcoscenico della realtà”. Spunti che trovano la sintesi nel redazione del direttore responsabile, Pasquale Santilio, e nell’intervista al presidente della Comunità “Fratello Sole”, Salvatore Lorusso, che ha posto l’accento sulle potenzialità di confronto del mezzo di informazione e di inclusione dei giovani, che a Irsina possono sperimentare accanto al percorso di riabilitazione opportunità motivazionali e formative per l’avvio al lavoro. E Lorusso, avvocato, dal grande senso pratico, sa bene quali strade battere per dare continuità a quanto ha avviato in comunità e sulla costa metapontina perchè i ”cittadini di Santa Maria d’Irsi” lo siano nel senso pieno del termine anche fuori. Per questo è importante che il rapporto con Istituzioni, famiglia, imprese è importante. E’ una sfida culturale da intraprendere fino in fondo..Per il presidente e gli operatori della Comunità la gratificazione migliore è vedere un giovane che ce l’ha fatta e che può guardare con serenità al proprio futuro, ma in una società che favorisce questo percorso. Quando leggerete ”Dirsi” riflettete e se vi va contattate la redazione. E’ una esperienza che vi arricchirà, interloquendo con giornalisti formati sul campo.