Si svolgerà il prossimo 9 aprile 2025 a Ginosa, un corso di formazione specialistica “Diritto all’infanzia organizzato dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Ginosa, organizza il . “Il contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle persone minori di età”

L’OMS definisce maltrattamento all’infanzia “tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere”.

Le già gravi conseguenze che tali maltrattamenti hanno sulle persone minori di età sono tanto più significative se il maltrattamento resta sommerso e non è riconosciuto, se è ripetuto nel tempo, se avviene in ambito familiare, se viene mantenuta la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante e quanto più tardive sono le risposte di protezione e tutela messi in atto per i bambini e le bambine.

Ne deriva, dunque, quanto sia indispensabile potenziare tutti gli interventi atti a prevenire, rilevare e contrastare fenomeni di violenza assistita o diretta contro i/le minorenni, qualificando il personale che a vario titolo opera nell’ambito della prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine.

Lungo questo solco, si inserisce la programmazione della formazione specialistica gratuita “Diritto all’infanzia. Il contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle persone minori di età”, in partenza il prossimo 9 aprile 2025 a Ginosa, promossa dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Ginosa.

I 7 moduli che compongono il percorso formativo, per un totale di 25 ore, mirano a creare uno spazio di approfondimento sulla condizione psicologica esperita da bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e condividere il modello di intervento per la gestione delle situazioni di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, attraverso la discussione di casi. Il programma, infatti, presenterà le procedure operative da attivare nelle circostanze della domanda di aiuto da parte della donna vittima di violenza con figli, con focus specifico sulla attivazione della rete dei servizi per la presa in carico delle donne e dei minori. Attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, il percorso formativo è rivolto a Componenti EMI, Consultori, Presidio ospedaliero, USSM, Neuropsichiatria infantile CUAV, Insegnanti delle Scuole di Ogni Ordine e Grado, Operatori ed Operatrici dei CSF, ADE, Centri per la Famiglia, Centri Diurni, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta, Assistenti Sociali, Psicologhe e Psicologi, Educatrici ed Educatori Professionali, Avvocate/i, FFOO.

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia, con il riconoscimento di 20 crediti formativi e 5 crediti deontologici.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino alle h 12 di sabato 5 aprile, compilando il modulo online al seguente link https://bit.ly/formazioneginosa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.