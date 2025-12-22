Diritto alle cure non si interrompono. Asm condannata, accolto ricorso di una madre

Ce lo sentiamo ripetere in tutti i contesti e anche a livello di buone intenzioni, con quella ipocrisia di facciata che lasciano le cose come stanno…con il diritto alla salute e alla cure spesso negato per motivi finanziari, gestionali e via elencando. Con cittadini e famiglie, soprattutto se non hanno introiti, che finiscono nella disperazione.E così si finisce in Tribunale come accaduto alla madre di una minore, che ha visto raccolto il ricorso presentato dagli avvocati Angela Maria Bitonti e Stefano Zacchetti, dopo che la Asm aveva interrotto il trattamento riabilitativo in corso presso una struttura privata. Tutto è bene quello che finisce bene, come si suol dire, ma non si può scherzare sul diritto alla Salute e sulla centralità del Servizio Pubblico che in varie del Paese è subalterno a quello privato. Le risorse sono poche e la popolazione invecchia o manifesta, come nei bambini, difficoltà di vario tipo che si manifestano in tenere età. Agli amministratori dei governi nazionali e locali una sentenza che è di monito, che per certi versi- non ci avventuriamo nelle norme giuridiche- è equiparabile a una interruzione di pubblico servizio. Se più ricorsi e sentenze(altro che ordini del giorno vuoti a perdere!) fossero intervenuti a sostegno del disagio procurato da tagli, accentramenti e scelte strabistiche il diritto alla Salute, previsto dalla Costituzione, sarebbe stato applicato in misura maggiore. E non avremmo assistito alla disperazione di una madre, per un figlio privato di cure e di speranze.



Reclamo di una madre di minore con disabilità contro la ASM . LA NOTA DELL’AVVOCATO BITONTI

MATERA, 22 dicembre 2025 – Con una significativa ordinanza emessa in data 17 dicembre 2025, il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, ha riaffermato la primazia del diritto fondamentale alla salute,

specialmente quando a essere coinvolto è un minore, rispetto alle problematiche organizzative e di bilancio della Pubblica Amministrazione. Il Collegio ha accolto il reclamo promosso dalla mamma di un bambino con

disabilità, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Bitonti del foro di Matera e Stefano Zacchetti del foro di Genova, contro l’ Azienda Sanitaria Locale di Matera.



La vicenda trae origine dalla improvvisa interruzione, avvenuta il 2 aprile 2025, delle terapie riabilitative essenziali per un bambino affetto da disturbi del linguaggio e dell’ apprendimento. Il trattamento, già in corso presso un centro convenzionato, era stato sospeso dall’ASM adducendo generiche ragioni economico-amministrative.

Di fronte al rischio concreto, certificato dai medici, di un danno alla salute e alla vita relazionale del bambino, la madre aveva presentato un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per ottenere l’immediata ripresa delle terapie.

“Questa ordinanza – commentano gli avvocati Angela Maria Bitonti e Stefano Zacchetti – rappresenta una vittoria non solo per il piccolo e la sua famiglia, ma per tutti i bambini che attendono di riprendere le cure

riabilitative. Il Tribunale ha inviato un messaggio forte e chiaro: i diritti fondamentali, come quello alla salute, non possono essere subordinati a inefficienze gestionali o a vincoli di bilancio. La Pubblica Amministrazione ha ildovere di garantire la continuità delle cure essenziali, e l’interruzione di un percorso terapeutico già approvato costituisce un inadempimento grave, di cui deve rispondere. In particolare il Tribunale ha accolto le difese dove si sosteneva il diritto all’erogazione di “prestazioni sanitarie di elevata qualità. Siamo orgogliosi di aver contribuito a far valere un principio di civiltà giuridica a tutela dei soggetti più fragili”.

