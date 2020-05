Il consiglio Comunale di Montalbano Jonico (MT) affronta il problema della crisi idrica nel metapontino. In una seduta virtuale del 19 maggio si valuterà lo stato di grande sofferenza delle aziende agricole del Comune (ma di tutto il Metapontino) in sempre più grande difficoltà per i mancati interventi degli Enti che dovrebbero garantire l’accesso all’acqua, la risorsa fondamentale per poter gestire la terra.

Mentre gli agricoltori e le associazioni si predispongono, ancora una volta, alla mobilitazione, IÀFUË PerlaTerra, la web/radio-tv di Altragricoltura, ospita un Forum perchè alcuni dei protagonisti del grido d’allarme che si leva dalle aree rurali, possano spiegare a tutti i cittadini la realtà, le richieste e le proposte. Conduce: Fabio Sebastiani (direttore di IÀFUË PerlaTerra) In studio: Gianni Fabbris (presidente regionale Basilicata di LiberiAgricoltori) Intervengono via streaming:

– Domenico Izzo (agricoltore, già parlamentare)

– Enzo Devincenzis (agricoltore, consigliere comunale di minoranza)

– Antonio Tornese (Agricoltore)

– Luigi Cipriano (Tecnico)

– Piero Marrese (Sindaco di Montalbano Jonico e Presidente della Provincia di Matera). Per intervenire: messaggi vocali whatsapp al numero: 3373467216