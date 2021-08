Titolo paradossale, visto che il fondatore di Emergency Gino Strada rifuggiva e condannava la guerra. Ma non bisogna mai smettere di lottare. E i messaggi, i ricordi si rincorrono, sopratutto ora che non c’è più. Lo ricordiamo per vari incontri a Matera, in occasione della presentazione di libri come Pappagalli Gialli o per il mensile dell’associazione , per l’azione portata dall’amico Pasquale Di Pede nelle attività di sostegno e sensibilizzazione che ha ospitato in più occasioni,



o per iniziative che hanno denunciato i crimini di guerra come quella del 2015 su Emergency e la satira https://giornalemio.it/cronaca/satira-emergency-contro-le-guerre/”/ che penalizzano solo le popolazioni inerme. E quanto sta accadendo in Afghanistan ora ne è una conferma. Ma ci sono state altre battaglie come quelle sul diritto alla Cura, a vaccinarsi contro l’epidemia da Covid per le popolazioni povere che vivono di miseria, precarietà, sopraffazione, sfruttamento. Un sostegno convinto e pieno, quello di Gino Strada, alla campagna europea Diritto alla Cura- Right2cure- No profit on pandemic, che è ancora in mezzo al guado. L’invito è a non mollare, come avrebbe fatto Gino. E a ricordarlo Vittorio Agnoletto che avrà accanto, nel cuore e nella memoria, un combattente per la libertà e il diritto alla salute come il fondatore di Emergency,



GRAZIE GINO. CONTINUEREMO LE NOSTRE BATTAGLIE COMUNI!

COMUNICATO STAMPA

Il Cordoglio delle 110 organizzazioni italiane aderenti alla campagna europea Diritto alla Cura- Right2cure – No profit on pandemic: La dichiarazione del portavoce Vittorio Agnoletto

Milano 13 agosto 2021. “Gino Strada ci ha lasciato, una perdita immensa per tutti coloro che nel mondo si battono per il diritto universale alle cure! Tra le tantissime battaglie che Gino ha condotto con la sua Emergency- ha dichiarato Vittorio Agnoletto portavoce italiano della campagna europea Diritto alla Cura- Right2cure – No profit on pandemic- vogliamo ricordarlo anche in quest’ultimo, generoso impegno per la sospensione dei brevetti, affinché i vaccini e le cure per il Covid siano disponibili per tutti, ovunque. Gino infatti, è stato uno dei testimonial e dei protagonisti, fin dalla prima ora, di questa battaglia, impegnato, come sempre, in prima persona, nella difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso il diritto alla disponibilità dei vaccini anti Covid e delle terapie necessarie. Il Comitato italiano e tutte le 110 organizzazioni aderenti esprimono ai familiari il proprio profondo cordoglio per la sua improvvisa e grave perdita e si stringono a fianco di Emergency, rinnovando il proprio impegno per continuare insieme, nel solco tracciato da Gino, il percorso comune affinchè, il diritto a curarsi sia garantito a tutti e prevalga sempre sulla ricerca del profitto e sugli interessi di parte,”

E quello dell’Università di Basilicata

L’Università degli Studi della Basilicata si unisce al dolore della comunità mondiale per la scomparsa di Gino Strada, al quale ebbe l’onore di conferire il 24 marzo 2004 la Laurea Honoris Causa in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Gino Strada, costruttore di pace e organizzatore di ospedali e di aiuti umanitari in luoghi cruciali di guerra, è stato infatti il migliore interprete di quella concezione dell’ingegneria al servizio dell’uomo e delle relazioni umane fondate sulla pace e sull’equilibrio ambientale e finalizzate a costruire nuovi scenari in cui i conflitti tra gli uomini, le economie, le religioni, gli Stati siano risolti in una visione dello sviluppo solidale e rivolte all’affermazione della dignità dell’uomo e del diritto alla vita. Il Magnifico Rettore Ignazio Mancini, unitamente al Prof. emerito Vito Antonio Copertino e ai già Rettori Prof.ssa Aurelia Sole e Mauro Fiorentino, che con lui proposero l’iniziativa, esprimono piena vicinanza alla figlia Cecilia e ricordano con gratitudine la stima ricevuta dalla compianta moglie Teresa Sarti e dall’intera comunità di Emergency