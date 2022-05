Silvana Arbia, già magistrato della Corte Penale internazionale dell’Aja che si è occupata di genocidi e crimini di guerra, ha il pregio di non girare intorno alle parole. Dice quello che pensa, analizza fatti, dati, situazioni, punta il dito su responsabilità e irresponsabilità con un metodo e una schiettezza di stretta attualità, passando tra ordine e disordine del mondo che favoriscono e strumentalizzano conflitti. Ed evidenziando quel retroterra di interessi di politica economica, sopraffazione e sfruttamento dall’andamento ciclico che si ripete, ieri in Africa, in medio Oriente, Asia e oggi in Europa, con l’invasione russa in Ucraina e in quadro di strategie spesso poco comprensibili ai più, che allontanano lo sventolio dell bandiera della pace. Concetti e considerazioni che ha ripetuto ai giovani dell’ Istituto tecnico commerciale e per geometri ” Antonio Loperfido- Adriano Olivetti’ di Matera con una ‘Lectio Magistralis’ arricchita dalla tante domande ( un fatto positivo) dei ragazzi ,cittadini e cittadine di oggi e protagonisti della storia di domani. Purtroppo, per motivi di lavoro, non ci è stato possibile seguire l’evento che è stato riportato, e che qui riproponiamo, con un esauriente resoconto corredato da foto, sulla pagina facebook dell’ istituto https://www.facebook.com/456790124727938/posts/1248165578923718/



Una LECTIO MAGISTRALIS di Educazione Civica con una cercatrice di verità nel nome della giustizia.

La magistrata Silvana Arbia, già componente della Corte Penale Internazionale dell’Aja, ha incontrato gli studenti dell’Itcg Loperfido-Olivetti nell’Aula magna dell’istituto e si è confrontata con loro sui temi del Diritto internazionale e dei crimini di guerra. Chiaro il riferimento a quanto sta accadendo in Ucraina. Tra le prime ad accoglierla, lunedì scorso, una insegnante che in suo onore ha voluto indossare una maglietta con i volti dei giudici Falcone e Borsellino. Ad Arbia non è sfuggita l’iniziativa della prof e il richiamo a uomini dello Stato che si sono immolati per la giustizia.

Arbia ha tenuto una “lectio magistralis” indicando gli ambiti di applicazione del Diritto internazionale, non nascondendo anche i limiti di una legislazione che deve fare i conti con i sistemi normativi di Stati sovrani. Ricordando ciò che è accaduto in Ruanda nel 1994, dove si consumò un genocidio – nell’indifferenza del mondo – con oltre 1 milione di morti, vicende che la giudice ha seguito in prima persona per la ricerca dei responsabili di quei reati (che successivamente ha fatto condannare), ha chiarito che “i diritti umani sono per tutti e non solo per alcuni popoli”. Le fosse comuni del Ruanda, ha detto, “sono per me un ricordo indelebile ed è una enorme fossa comune anche morale”. Come bisogna porsi in questo mondo di ingiustizie, soprusi, aggressioni e di pensiero dominante? “Il diritto, le leggi, sono per noi il riferimento obbligato – ha sottolineato – ma non dobbiamo mai dimenticare che al centro di tutto deve esserci sempre la persona”. Di qui il riferimento anche al “diritto umanitario” che protegge i cosiddetti “non combattenti” nei conflitti armati.



Tra le sollecitazioni di Silvana Arbia, quelle per la cooperazione tra gli Stati e le azioni per la prevenzione delle crisi geopolitiche.

La giudice ha parlato di “disordine mondiale”, che spesso prende il sopravvento sull’ordine mondiale e ha fatto capire a chi fa comodo che certe situazioni di instabilità e disequilibrio si mantengano e perseverino. Arbia si è soffermata sulle responsabilità non solo della Federazione Russa, ma anche degli Stati Uniti d’America, della Nato e dell’Europa. Un’analisi senza​ fronzoli e senza inganni, sempre guardando negli occhi gli studenti che si sono appassionati alla sua lezione. Alla raffica di domande dei giovani, ha risposto con estrema chiarezza, invitandoli, anche attraverso l’insegnamento dell’Educazione civica, ad approfondire i motivi di certi conflitti nel mondo, superando i dati e le notizie proposti da certa politica e da certa informazione.

Un sentito ringraziamento al nostro prof. Emilio Salierno.

Grazie anche alla nostra prof.ssa Antonella D’Uggento