Diritti dei bambini. Incontro all’Ic ”Pascoli” di Matera con la Polizia di Stato

Tante domande e un impegno a inviare un tema con pensieri, riflessioni, spunti, considerazioni con la semplicità e la schiettezza dei bimbi delle elementari che parteciperanno al concorso “PretenDiamo Legalità” Ministero dell’istruzione e del merito/Polizia di Stato. L’incontro informativo sul tema “I diritti dei bambini”, svoltosi presso l’Istituto comprensivo ” Giovanni Pascoli” ha visto, accanto alla preside Caterina Policaro e i docenti, i piccoli di tre plessi interloquire con il Commissario dr.ssa Sara Pannella della Polizia di Stato della Questura di Matera su temi incentrati alla educazione alla legalità.



L’INCONTRO ALLA SCUOLA PASCOLI

IC Pascoli Matera: Incontro con la Polizia di Stato per progetto “PretenDiamo Legalità”

Il progetto “PretenDiamo Legalità”, a cui la scuola Pascoli ha aderito, ritenendolo valida occasione di approfondimento, è una iniziativa giunta all’ottava edizione, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di educare le giovani generazioni ai principi della legalità, attraverso la diffusione dei valori civili, come il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione.

Le classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto Pascoli di Matera dei tre plessi A. Moro, Lucrezio e Nitti hanno avuto l’occasione di partecipare all’incontro del progetto “PretenDiamo Legalità” Ministero dell’istruzione e del merito/Polizia di Stato, presso il teatrino del plesso principale. L’incontro informativo sul tema “I diritti dei bambini” ha visto il Commissario dr.ssa Sara Pannella della Polizia di Stato della Questura di Matera trattare in maniera molto coinvolgente, il tema del rispetto dei diritti e dell’educazione alla legalità.

I bambini e le bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria si sono dimostrati particolarmente entusiasti ed incuriositi, tantissime le domande rivolte al Commissario e ai poliziotti intervenuti, che hanno reso la mattinata ricca di spunti di riflessione su cui continuare a lavorare. Dopo l’incontro le classi invieranno gli elaborati sui temi della legalità, per partecipare al concorso con l’augurio di essere premiati a livello provinciale e valutati, poi, nell’ambito di una selezione nazionale.



“Questo incontro sulla legalità e sui diritti dei bambini – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – si aggiunge ad un altro incontro svoltosi nei giorni scorsi per approfondire i temi della genetica forense, con una vera e propria scena del crimine ricostruita in un’aula alla Pascoli. Voglio ringraziare tutti gli operatori della Polizia di stato della Questura di Matera intervenuti, per la capacità di divulgare anche ai più piccoli valori fondamentali. Soprattutto un ringraziamento doveroso al Questore di Matera, dott.ssa Emma Ivagnes, per aver offerto al Comprensivo Pascoli occasioni che danno reale valore alla collaborazione tra istituzioni, per garantire la sicurezza collettiva a partire dalle attività che si fanno a scuola.”

Caterina Policaro

Dirigente Scolastico