Diocesi di Tricarico: corso teorico sulle icone sacre

La Diocesi di Tricarico, attraverso l’ufficio Beni culturali e l’associazione volontari del museo diocesano “La Stadera”, ha organizzato un corso teorico sulle icone sacre dal titolo “Alla scoperta delle icone sacre – arte, simbolo e spiritualità”, tenuto dall’iconografo di Potenza Giuseppe Matta.

Il corso, interamente gratuito, si terrà in tre incontri nel salone degli stemmi del Palazzo vescovile di Tricarico, a partire dalle 16.30.

Questo il calendario:

venerdì 28 marzo – “Introduzione all’icona”;

venerdì 25 aprile – “Icona e arte sacra”;

venerdì 30 maggio – “Le icone di Cristo e dei santi”.

Il corso è ispirato dal fatto che la Chiesa di Tricarico, fino all’arrivo dei Normanni, dipendeva dal Patriarcato di Costantinopoli; quindi, celebrava in rito bizantino e, sicuramente, coltivava il culto delle icone. Al termine, è previsto un viaggio a San Costantino Albanese, dove si celebra in rito bizantino e si venerano le icone.

Giuseppe Matta si dedica all’iconografia da circa trent’anni, realizzando pittura su tavola per chiese, monasteri e privati. All’attività artistica accosta l’insegnamento dell’antica tecnica della tradizione iconografica, promuovendo corsi teorico-pratici d’iniziazione all’icona, dal livello base a quelli di perfezionamento.

Mosso da una particolare passione per l’arte sacra, ha appreso e approfondito gli aspetti tecnici e artistici dell’arte dell’icona da vari maestri, sia in Italia, sia all’estero. Ha, inoltre, studiato i temi teologici e spirituali dell’iconografia e della sua estetica, riscoprendone la funzione dottrinale e sapienziale. Proprio nell’arte iconica e nella liturgia, più che nelle sintesi teoretiche, vanno individuati i fondamenti della visione del mondo e il suo senso.

Il suo lavoro si colloca in continuità e nel solco dell’esperienza storica e artistica dell’antica tradizione della Chiesa indivisa e vuole offrire un contributo a quanti si accostano oggi, con rinnovato interesse, a quest’arte sacra, per recuperarne il significato più autentico testimoniandone l’attualità.