Dio non può morire. Un messaggio, una speranza e una canzone.

E’ cosi in una “Quaresima” che dura da troppo tempo a giudicare dalla scia di sangue, sofferenze che da mesi, e in alcuni casi da anni, segnano i conflitti di ieri e di oggi per interessi economici, politici e finanziari di un nuovo ordine mondiale, deciso da una ristretta cerchia di ‘’padroni del vapore’’, o per reazioni spropositate a vili e condannate aggressioni come sta accadendo nella striscia di Gaza. Per ora non se ne esce , nonostante gli appelli alla pace di Papa Francesco, spesso solo e voce inascoltata,e di altri che continuano a battere inutilmente contro il muro dell’ipocrisia e dei veti incrociati. La Pasqua di Resurrezione, di pace e buon senso, per un Dio che non può morire, come ripete il nostro Arcivescovo, don Pino Caiazzo, nel videomessaggio pasquale, è un invito alla riflessione, a guardarsi dentro e intorno. Magari riascoltando una canzone come ‘’ Dio è morto’’ dei Nomadi. Una canzone del 1967…finita sotto censura, ma che passò per le frequenze della Radio Vaticana. Parole ancora attuali : ‘’….Tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, Una politica che è solo far carriera, Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, L’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto E un dio che è morto, Nei campi di sterminio, dio è morto Coi miti della razza, dio è morto Con gli odi di partito, dio è morto…’’ Buona Pasqua.



Videomessaggio per la Pasqua 2024 di don Pino Caiazzo

28 Marzo 2024

Alla vigilia della Santa Pasqua il nostro Arcivescovo ha inviato alla Diocesi un messaggio di augurio e di speranza.

Voglio rivolgere un augurio per la Santa Pasqua a tutti quelli che ci seguono attraverso gli strumenti della comunicazione sociale.

Mai come quest’anno possiamo comprendere il senso e il significato della Pasqua che significa passaggio dalla morte alla vita.

In questo momento storico stiamo vivendo proprio questa tensione della lotta tra la morte e la vita.

Sembrerebbe che il disprezzo della vita venga messo maggiormente in evidenza perché essa non viene amata, non viene accolta, non viene aiutata, non viene sostenuta.

È nel nome della morte che si continua ad agire: lo stiamo vedendo nei conflitti a livello mondiale come in tante ingiustizie. Niente di tutto quello che è in atto è a favore della vita ed è come se fossimo tutti latitanti di fronte alle nostre responsabilità!

“Raccontaci Maria, cosa hai visto lungo la via?”: è questa la frase che ascolteremo sia la notte di Pasqua che il giorno di Pasqua. È Maria Maddalena che racconta lo scontro tra la morte e la vita, con la vita che è stata vittoriosa.

Gesù Cristo ha incontrato l’uomo in tutte le diverse povertà, miserie, dolori, sofferenze ed età: ad ognuno ha rivolto una parola di salvezza, di aiuto, di liberazione. Anche per questo è stato messo in croce e apparentemente la morte ha avuto la vittoria. Ma Dio non può morire!

Se anche l’uomo sta facendo il tentativo di annientare Dio, Dio è colui che si lascia seppellire con un macigno enorme che sempre viene rotolato via perché la vita viene da Dio.

Nell’incontro tra Dio e l’uomo, l’uomo, amato da Dio, può cominciare a costruire un’umanità nuova, una umanità fondata su relazioni di amore, di fraternità e di pace. Questo è l’augurio che io faccio a tutti voi: non scoraggiamoci, non perdiamoci d’animo!

Cristo è risorto, è veramente risorto e deve risorgere anche in questo momento storico così difficile.

Santa Pasqua a tutti

Link al messaggio del Vescovo: https://youtu.be/YLrvRaeick8?si=BrlIjhpkHaNuQVYG