E’ stato un piacere vedere apparire il nostro Dino Paradiso nella puntata andata in onda questa sera 31 ottobre del popolare show di Canale5 “Tu si que vales“.

Dino, con il mestiere che ha acquisito in tanti anni di gavetta e che già tante soddisfazioni gli hanno dato ma non ancora abbastanza rispetto a quanto meriti il suo talento, ha gestito i pochi minuti messi a disposizione dal format della trasmissione con schizzi della sua comicità incentrata, come sappiamo, sulla sua lucanità.

Ed è stata una esibizione convincente, sicura, senza tentennamenti che ha saputo far divertire tutti. Dal trio di “presentatori” Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara a tutto il pubblico che ha applaudito ad ogni sua battuta.

Al termine della sua esibizione, durante la quale come è nella sua cifra ha utilizzato spesso anche le interruzioni dei giudici come sponda e rilancio delle sue battute, dai divertiti Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti ha incassato un convinto è “il più divertente che abbiamo sentito“.

Dagli stessi sono quindi arrivati quattro superconvinti “SI” che, insieme all’80% del voto attribuitogli dalla giuria popolare proclamato dalla voce di Sabrina Ferilli (anch’essa evidentemente divertita durante la prestazione) lo hanno catapultato alla fase successiva che lo vedrà calcare ancora lo stesso palco.

Al seguente link è possibile rivedere l’esibizione integrale: