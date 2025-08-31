Dina, con il bagaglio di una grande storia e lo sguardo verso il futuro

Ieri sera, a Matera, come preannunciato, c’è stato un incontro con Dina Caprara, già dirigente del PCI milanese, presso la sede del Museo del comunismo. Un incontro misto (nel senso di presenze equamente divise tra chi una certa storia l’ha vissuta e giovanissimi da lì distanti anni luce) e persino intimista sia per il numero limitato dei presenti, causa dimensione location, sia per il ripercorrere esperienze di vita vissuta. In un intreccio prezioso tra la narrazione di chi quell’epopea -intrisa di cultura, umanità prima che politica- l’ha attraversata in una esperienza irripetibile, e i racconti delle ragazze e i ragazzi che a loro volta hanno parlato dei loro tentativi di intraprendere percorsi politici in un habitat completamente mutato, parcellizzato e scarsamente ricettivo a discorsi collettivi. Un paio d’ore intense come può accadere solo in un incontro tra soggetti che -sebbene così divisi dall’anagrafe- sono accomunati dalla tensione del non arrendersi al decorso terribile di una realtà che sembra dover andare verso un destino ineluttabile. Ma che ineluttabile non è. Una tensione che è sicuramente presente anche in questa società che pur sembra essere anestetizzata ed impotente, anche di fronte ad accadimenti epocali come le guerre alle porte di casa o ad un genocidio vissuto in diretta televisiva mondiale. Una tensione che dovrà trovare inevitabilmente uno sbocco originale. Impresa che non è agevolata dalla completa assenza sul territorio delle palestre di quei preziosi soggetti intermedi previsti dalla Carta costituzionale che sono i partiti. I partiti veri che, incredibile, sono esistiti e non certo un secolo fa. In questo senso può tornare utile la testimonianza di chi quel pezzo di storia recente della nostra storia repubblicana l’ha vissuta a dimostrazione che una politica migliore di quella attuale è possibile. Giusto per non far evaporare nell’impotenza le tensioni di chi deve costruire il proprio futuro oggi. Nuovo appuntamento con Dina Caprara e Leonardo Treccosta, oggi alle 18,00 – alle Monacelle in un recital di canti di lotta. A seguire, gli appunti di Stefano Matera sull’incontro di ieri sera.

Quando manca la libertà, manca tutto”

“Sono andato anch’io ad ascoltare la “pasionaria” Dina Caprara al Museo del Comunismo.

Qui i cimeli dell’epopea comunista ci sovrastano dall’alto del soffitto, e ci fanno sentire piccoli, transeunti, e giunti al terminale della storia, a noialtri inquieti discettatori contemporanei di politically correct e campi larghi. Ma incontriamo una voce che sa esaltare quella storia, e al contempo richiedere autonomia e libertà da dogmi ed ideologie per i giovani di oggi.

Una vita da donna comunista in prima linea al servizio del Partito con la maiuscola, fino a quando Occhetto ha chiuso i battenti, cambiando nome e ragione sociale come fosse una qualsiasi società commerciale.

Ma lei non si lamenta per il tradimento.

Dice di essere ancora oggi combattuta tra il dispiacere per una storia finita male ed il grande valore della partecipazione di quegli anni, con un PCI che dall’opposizione ha strappato riforme che noi oggi nemmeno ci sogniamo.

Nostro compito è rilanciare quei valori, la Resistenza, l’uguaglianza, la giustizia sociale, attualizzandoli. Purtroppo col senno di poi la doppiezza era prevalente, e non solo in Togliatti.

I dirigenti nazionali non svelavano tutto, nemmeno ai quadri medi come lei.

E quindi la svolta della Bolognina è venuta come un fulmine a cielo sereno, lasciando interdetto quel popolo che ci aveva creduto e aveva dato tutto per quell’idea. Eppure quanta partecipazione a quelle riunioni di caseggiato, evoca la “pasionaria”.

E quanta libertà conquistarono, prima di tutti le donne, di poter uscire, discutere tra donne, e con i compagni, fino a non essere più soltanto gli “angeli del cisclostile”.

Per quanto i compagni continuavano a sbuffare quando nei comizi a prendere la parola era una compagna. E le conquiste delle donne, con i referendum vinti su divorzio e aborto, prima contrastate dalla maggior parte del sesso forte, hanno poi in realtà giovato molto a tutti i giovani: la libertà sessuale, l’indipendenza dalla famiglia.

Su questo terreno, diversamente ahinoi dalle conquiste sociali, è impensabile un ritorno al passato. Aveva detto Dina nella sua intervista a Francesco Calculli, direttore del Museo: «Per me emanciparsi significava che potevo fare le stesse cose che fa un uomo e avere gli stessi diritti e privilegi. Concetto che successivamente ho cambiato riconoscendo le diversità». Ed intanto, dice lei visibilmente preoccupata, siamo ad un nuovo tornante della storia, in cui gli uomini hanno perso l’orientamento, sono in crisi di identità, ed in casi estremi ricorrono alla violenza per riaffermare il proprio ruolo. E qui Dina, con quella voce lucida e suadente, dice cose che nessuno si aspetterebbe da una donna la cui militanza culmino’ in un soggiorno premio di 3 mesi in URSS, di cui rimase entusiasta fino all’invasione poco terzomondista dell’Afghanistan. “La nostalgia ci blocca. I giovani hanno bisogno di spazi liberi, è un errore volerli canalizzare”.

In risposta ad altri intervenuti che considerano vitale una forte struttura di partito, Dina è contraria ad una organizzazione rigida che determini tempi e modi della vita individuale.

“L’hanno fatto con me Quando volevo uscire col mio fidanzato, e mi hanno ingiunto: vieni alla riunione, prima viene il partito”.

L’anziana compagna è ormai entrata in sintonia con i giovani presenti.

Diana, Ilaria, Federica, ed altri (chiedo venia per non aver annotato tutti i nomi) sottolineano le difficoltà di comunicare contenuti sociali e politici – persistono resistenze a prendere la parola nelle ragazze, in soggetti discriminati, ed in generale i giovani sono abituati dai media ad attention span (capacità di concentrazione) sempre più bassi. E magari -nota positiva- la musica aiuta a concentrarci meglio.

Oggi c’è il concerto di Dina Caprara e Leonardo Treccosta, alle 18 alle Monacelle.”