Prendo atto, non senza dispiacere, delle dimissioni del Presidente del Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno IGP dott. Angelo Petrocelli” dichiara il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, aggiungendo: “la figura di Angelo Petrocelli è stata determinante per salvare e sostenere la filiera del Canestrato in un periodo critico, la sua competenza è stato un valore aggiunto per il raggiungimento di importanti obiettivi”.

“Desidero ringraziare sentitamente il Presidente uscente per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni, che hanno portato a risultati importanti” – afferma Rubino – “Il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita e la valorizzazione di questo prodotto d’eccellenza del nostro territorio, dall’azione quotidiana per tutelare il prodotto, alla modifica del disciplinare con l’ampliamento della lista dei Comuni produttori, passando per l’inserimento in reti internazionali di grande valore, fino al conferimento del titolo di Città del Formaggio.”

I numeri parlano chiaro: nel 2017 si producevano 1053 forme di formaggio, mentre nel 2024 si è arrivati a ben 7068 forme marchiate a norma di disciplinare, pari a circa 23.000 kg di prodotto. Un risultato eccezionale, frutto di un lavoro sinergico e appassionato.

“Ora spetta al Consorzio, in piena autonomia, eleggere il nuovo Presidente, che avrà il compito di portare avanti il grande lavoro svolto in questi anni”- sottolinea Rubino – “Siamo certi che saprà raccogliere questa sfida e finalizzare l’impegno profuso, anche grazie alla disponibilità dei locali di stagionatura pubblici, pronti all’utilizzo”.

Il 28 marzo, il Sindaco di Moliterno sarà a Roma, in Campidoglio, per il conferimento alla Città di Roma del titolo di “Città del Formaggio”, un riconoscimento prestigioso che il Comune lucano ha già ottenuto nel 2024. Per il conferimento del titolo alla città eterna, tutte le 23 “città del formaggio” si riuniranno nella Capitale per chiedere l’istituzione della giornata nazionale dei formaggi e un sostegno a questa rete così importante. In questa occasione, si rilancerà l’azione per il futuro del Canestrato di Moliterno IGP, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e di aprirsi a nuove opportunità di crescita e sviluppo.