Che vi prendiate cura di un cane, gatto e degli animali di affezione in genere sappiate che buona volontà, sensibilità, disponibilità, senso di responsabilità non bastano quando occorre fare i conti con normative e regolamenti europei,nazionali, regionali e territoriali da recepire, attuare, modificare e chiarire. Il volontariato va bene, ma il pubblico deve fare la sua parte su temi che spaziano- e nell’interesse collettivo- dalla salute al randagismo alla tutela delle specie. L’intervento di Ilaria Ciani ,vice commissario UDC provincia di Matera, offre utili spunti di confronto su una materia da approfondire a livello regionale e comunale. Sensibilità e gestione vanno di pari passo per la salvaguardia animale, con l’attenzione e il senso di responsabilità che il tema richiede.



I DIRITTI NEL MONDO ANIMALE: PROPOSTE DI TUTELA E BENESSERE

“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali” così recitava Gandhi ed è proprio da questo che voglio partire per iniziare a parlare della situazione di tutela e salvaguardia animale sul nostro territorio.

L’importanza dei pets in Italia cresce ogni giorno di più. Ne sono una conferma le autorevoli ricerche che approfondiscono i benefici dei pets sul benessere e sulla salute, in particolare di anziani e bambini, o ancora il fatto che gli interventi assistiti con gli animali presso le strutture ospedaliere e private siano sempre più strutturati e accreditati.

La dichiarazione universale dei diritti dell’animale sancisce all’articolo 6 che “l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante” punibile secondo il codice penale.

Al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché tutelare la salute e il benessere occorre promuovere la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione a cui è stata riconosciuta la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando così ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono e la detenzione in isolamento.

Sul territorio sono presenti canili/gattili sanitari ma perché non pensare alla creazione di veri e propri rifugi gestiti sia dal Comune che da privati con donazioni e tempo libero da dedicare agli amici a quattro zampe? Ci sono molte persone di cuore e associazioni che volentieri apporterebbero il loro aiuto e valore aggiunto. Sicuramente c’è già chi lo fa in solitaria e con mezzi propri e sarebbe sicuramente disponibile a prendersi cura di loro in apposite strutture diverse dai freddi e tristi canili. Volontari che potrebbero con il loro contributo dare supporto a troppe anime indifese che cercano solo cibo, affetto e una famiglia che li adotti.

Importanti come partenza sarebbero apposite campagne per promuovere la sterilizzazione sul nostro territorio, come anche la possibilità di promuovere l’importanza della tutela degli animali e la possibilità di poterli sostenere direttamente sul posto. A questo proposito si potrebbe prendere in considerazione la proposta del “cane di quartiere” e la tenuta di “colonie feline” tutte procedure ufficializzate dalla circolare del Ministero della Sanità.

Questo potrebbe essere un modo per rendere meno invisibili alcuni randagi e attraverso la sterilizzazione, impedire che continuino a procreare e soprattutto dimostrare di essere un paese civile e responsabile.

Ilaria Ciani vice commissario UDC provincia di Matera