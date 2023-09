Digilio: 1° ottobre, click day per accedere al bonus trasporti!

“Sarà riattivato il prossimo 1 ottobre, il cosiddetto click day per ottenere il contributo nazionale del Bonus trasporti.” A ricordarlo è l’assessore comunale alla mobilità, Giuseppe Digilio, con una nota in cui sottolinea che “occorre affrettarsi per accedere, visto che nella precedente finestra il budget si è esaurito in poche ore. A inizio mese, infatti, tutti i fondi sono stati impegnati, ma non è detto che poi siano stati realmente convertiti in abbonamenti da parte dei cittadini che hanno avuto accesso all’aiuto. In quel caso, tornano a disposizione. La Misura, prevista in origine dal decreto Carburanti, aveva una dotazione di 100 milioni ormai terminati. Il requisito per avere accesso al Bonus trasporti da 60 euro è sempre il reddito complessivo inferiore ai 20mila euro nel 2022. Il portale è lo stesso, a cui si può accedere tramite Spid (l’identità digitale), o Cie (Carta d’identità elettronica). Bisogna fare la domanda per ottenere il voucher, che va speso entro il mese solare in cui viene erogato, anche per acquistare un abbonamento con decorrenza successiva.” «L’appuntamento è fissato al 1 ottobre alle ore 8. –ricorda Digilio– E c’è da aspettarsi che i fondi finiscano presto anche stavolta. Auspichiamo che questi utili provvedimenti nazionali, possano avere una dotazione economica più consistente».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.