Differenziata condomìni, appello di Bennardi, ma serve di più…

Il Sindaco di Matera a fronte di una informativa della ditta che gestisce il servizio raccolta rifiuti, che segnala un non corretto conferimento dei rifiuti nei bidoni da parte dei condomìni in particolare, ha diffuso una nota contenente un appello a tenere “comportamenti virtuosi“, paventando altrimenti “ammonimenti” e “sanzioni“. Ma ciò non basterà a conseguire una significativa riduzione della problematica. Andrebbero considerate da parte dell’amministrazione cittadina un paio di azioni aggiuntive. Una rinnovata campagna di informazione generale e un supporto (con fototrappole, modalita di chiusura ermetica dei bidoni) ai “condomìni” i cui contenitori, pur collocati in aree private, sono spesso utilizzati in modo fraudolento da estranei che effettuano conferimenti di soppiatto e non corretti, alterando e vanificano così le buone pratiche pur messe in atto. Certo la responsabilità finale è comunque in capo a loro. Ma vigilanza e introduzione di strumenti come quello della chiusura dei bidoni, aiuterebbero a raggiungere il comune obiettivo di aumentare sempre di più la quota di rifiuti differenziati correttamente.

Ma ecco a seguire l’appello diffuso dal Sindaco Domenico Bennardi. “Sono ancora tanti, purtroppo, i condomìni della città che non effettuano correttamente la raccolta differenziata. Il dato emerge dal monitoraggio che effettua quotidianamente la ditta “Cosp Teknoservice”, incaricata di gestire il servizio. In molti casi, i condomìni vengono segnalati e avvisati come prevede il regolamento, mediante un adesivo che si appone ai cassonetti comuni, con il quale si rende noto che il rifiuto non è stato ritirato perché non conforme. In tanti casi, l’inadempienza prosegue costringendo gli organi preposti a sanzionare. Molto spesso, purtroppo, anche chi viene sanzionato continua a non conferire correttamente. L’amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, con la collaborazione del gestore, e ringrazio i tanti cittadini che con noi si sono impegnati nel differenziare i rifiuti, purtroppo c’è ancora chi si ostina a non cambiare abitudini. Un fatto che, oltre agli inconvenienti igienico-sanitari, porta a un decremento del valore percentuale di differenziata in città, con aggravio dei costi. Rinnovo l’appello a tutti i cittadini, affinché si tenga tutti insieme comportamenti virtuosi, che peraltro negli scorsi anni ci hanno consentito di raggiungere traguardi importanti sulla differenziata. Auspichiamo, quindi, un ritorno alle buone abitudini del recente passato per recuperare quei risultati, tutelando l’ambiente e il decoro della città. In fondo basta poco per adeguarsi alle regole, evitando peraltro ammonimenti e sanzioni che l’Amministrazione comunale non vorrebbe assolutamente infliggere a nessuno».