Diego da Melfi (Pz) ad Affari tuoi vince 50 mila euro

Era cominciata male la partita del concorrente lucano nella puntata di questa sera di Affari Tuoi, trasmissione di RAI Uno condotta da Stefano De Martino, ma alla fine è riuscito a portarsi a casa 50 mila euro. Che non sono i 300 mila a cui DIEGO da Melfi (Potenza), di professione “addetto al controllo di qualità di una azienda automotive“, puntava per aprire uno studio tutto suo di tatuatore, ma indiscutibilmente una cospicua somma per un lavoratore dipendente. Diego, che era accompagnato dalla moglie Miriam sposata lo scorso anno, è un appassionato di tatuaggi al punto di avere tutto il corpo coperto da scirtte e disegni vari. In questa foto eccone alcuni in cui è riconoscibile l’attrice Monica Bellucci in alcune scene di Malena:

Tornando alla partita, nei primi sei tiri, Diego ha eliminato: il Pacco nero che conteneva 100 mila euro, quello da 30 mila e uno da 75 mila. Rifiuta una offerta di 35 mila e gli va bene perchè sceglie due pacchi blu. Rifiuta poi un cambio, ma le scelte si rivelano tutte a perdere: trova in sequenza il pacco da 100 mila e quello da 200 mila. Così come dopo una offerta da 21 mila euro, che rifiuta, becca il pacco da 300 mila. Addio laboratorio. A questo punto gli viene proposto dal dottore un nuovo cambio e lui accetta. Lascia il suo pacco 7 e sceglie il n.3. Scelta rivelatasi giusta: nel 7 che aveva pescato c’era solo un euro. Dopo di che si giunge alla fine della partita con un pacco blu (zero) e un rosso da 50 mila euro. Ultima scelta difficile con il dottore che lo mette in difficolta proponendogli l’ennesimo cambio. Diego rifiuta e fa benissimo, perchè il perfido dottore voleva scippargli il malloppo. Infatti nello scambio aveva pescato il pacco da 50 mila euro. E a questo punto a parte la gioia sua e della moglie è anche partita la festa nello studio con la esecuzione del balletto di tutti i pacchisti, con una nuova coreografia, la sua. E si perchè in queste 21 puntate Diego era si era anche conquistato il titolo di “coreografo dei pacchisti“. Come si dice. Tutto è bene ciò che finisce bene……vediamo ora a chi toccherà sostituirlo dalla puntata di domani sera in studio in rappresentanza della Basilicata.