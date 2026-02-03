Diego altro morto lucano sul lavoro. Ma il governo pensa ad ”altra” sicurezza!

L’ennesima morta sul lavoro di un operaio lucano, Diego Palladino, in un cementificio di Guidonia (Roma) ha allungato la scia di sangue, insieme al primato negativo, di morti e incidenti sul lavoro che interessano la Basilicata.E la situazione a livello nazionale non è delle migliori. Il Governo, affaccendato a mettere una pezza per i fatti di piazza di Torino( da condannare ogni forma e autore di pestaggio) con un decreto sicurezza che lascia il tempo che trova, visto che di norme restrittive non o ”mal” applicate ce ne sono eccome . E’ questione di responsabilità e di serietà. E, quando si parla di sicurezza, non si può continuare a favorire o tollerare una politica delle ”mani libere” in economia. L’evanescente ”patente a punti” non ha portato a risultati concreti. Nulla sul contrasto alle norme sul subappalto, pochi ancora i controlli e il numero degli ispettori e poco sui programmi di formazione del personale. Ma è la situazione economica, lo stato di precarietà delle famiglie che aumenta lo stato di stress e il rischio di incidenti sui cantieri. Riportiamo le note della Uil e dell’Ugl a commento della morte dell’operaio lucano. Attendiamo, da tempo, che il Governo Meloni in fatto di sicurezza sui cantieri si faccia sentire. Ma siamo come san Tommaso e il ripetersi di incidenti sui cantieri ne sono la triste conferma!



COMUNICATO STAMPA

UIL BASILICATA: “ZERO MORTI SUL LAVORO NON È UNO SLOGAN, È UN DOVERE”

La UIL Basilicata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Diego Palladino, operaio lucano di 57 anni, tragicamente scomparso mentre era al lavoro presso il cementificio Buzzi Unicem di Guidonia.

Ancora una volta siamo costretti a registrare una morte sul lavoro, una ferita inaccettabile che colpisce una comunità, una famiglia e il mondo del lavoro tutto. Diego Palladino uno tanti lavoratori lucani costretti a trovare occupazione nei cantieri fuori regione , dove stava svolgendo la propria attività per conto di una ditta esterna quando ha perso la vita in circostanze che dovranno essere chiarite con rigore e trasparenza.

«Non possiamo continuare ad assistere a questa strage silenziosa – dichiara Vincenzo Tortorelli, segretario generale della UIL Basilicata –. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per lo Stato, per le imprese e per l’intero sistema di tutela dei lavoratori. La sicurezza non può essere considerata un costo o un adempimento formale».

La UIL Basilicata rilancia con forza la campagna “Zero morti sul lavoro”, che non è uno slogan ma un obiettivo concreto e non più rinviabile. Servono più controlli, più formazione, più prevenzione e un rafforzamento degli organi ispettivi, soprattutto nei settori e negli appalti ad alto rischio.

«Chiediamo che si faccia piena luce su quanto accaduto – prosegue Tortorelli – e che vengano accertate tutte le responsabilità. Ma soprattutto chiediamo un cambio di passo immediato: la vita delle lavoratrici e dei lavoratori deve venire prima di tutto».

La UIL Basilicata continuerà la propria battaglia affinché il diritto a tornare a casa vivi dopo il lavoro non resti una promessa tradita.

Vincenzo Tortorelli

Segretario generale UIL Basilicata



E LA NOTA DELL’UGL

Comunicato stampa

Morte sul lavoro a Guidonia Montecelio, Palumbo (Ugl Potenza): “Basta parole di circostanza: la sicurezza sul lavoro va garantita”.

“Siamo di fronte all’ennesima morte annunciata. Non una fatalità, ma il prodotto di un sistema che continua a tollerare negligenze, vuoti di controllo e una gestione della sicurezza affidata troppo spesso al caso. Ogni morte sul lavoro è una responsabilità precisa che deve avere nomi e cognomi”.

Lo dichiara con parole durissime il Segretario Provinciale dell’Ugl Potenza, Giuseppe Palumbo, commentando la morte dell’operaio Diego Paniccia, 58 anni, avvenuta all’interno dello stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.

Paniccia stava effettuando interventi di manutenzione e pulizia dei silos quando è stato travolto da materiale grezzo, tra cui cemento. I soccorsi sono risultati inutili: l’operaio è deceduto.

“Da anni assistiamo alle stesse dichiarazioni, agli stessi rituali di cordoglio e alle stesse promesse che non cambiano nulla – incalza Palumbo –. La prevenzione resta debole, i controlli insufficienti e la sicurezza continua a essere trattata come un tema secondario”.

Secondo l’Ugl, la sicurezza sul lavoro viene ancora considerata un adempimento formale e non un diritto fondamentale.

“Si continua a morire – prosegue Palumbo – perché la tutela della vita viene sacrificata sull’altare della produttività. Formazione carente, procedure aggirate e pressioni sui tempi di lavoro sono elementi ricorrenti che non possono più essere ignorati”.

Diego Paniccia, originario di Lagonegro e residente a Lauria, in provincia di Potenza, lascia due figli. Con questa tragedia salgono a tre le vittime sul lavoro dall’inizio dell’anno, un dato che conferma come non si tratti di episodi isolati ma di una vera emergenza.

“Pretendiamo accertamenti rapidi, rigorosi e senza sconti – conclude Palumbo –. Chi ha sbagliato deve pagare. Non servono tavoli inconcludenti o slogan di circostanza: servono controlli costanti, sanzioni immediate e la sospensione delle attività dove la sicurezza non è garantita. Nel 2026 morire di lavoro è una vergogna inaccettabile”.

L’Ugl continuerà a denunciare senza compromessi ogni violazione e a battersi affinché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità concreta e non solo un principio scritto, esprimendo piena e sincera vicinanza alla famiglia della vittima.