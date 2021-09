Si stava meglio quando si stava peggio e, per essere precisi, visto che quella esperienza la ricordiamo, quando non c’erano le Regioni e il Sistema sanitario nazionale garantiva -anche attraverso le casse di previdenza mutualistica- efficienza e, sopratutto, competenze. Poi lo sfascio con la lottizzazione ,le nomine politiche,i tagli indiscriminati della spesa, lo smantellamento della medicina del territorio, i disegni di accentramento regionale con cariche a scavalco e il prosperare, non siamo contro il mercato, della sanità privata che ha avuta la deleteria applicazione in Lombardia, con i dati luttuosi emersi durante l’epidemia da virus a corona. Servirebbero ”mea culpa”, buon senso e buon governo per riportare la rotta della malmessa nave della sanità- Basilicata compresa- dalla parte dei cittadini. Il ruolo di stimolo, critica e controllo dall’Associazione Nuova Sanità e Benessere (ANSB) nella sede Centro Carlo Levi , può contribuire a tenere alto il dibattito. E gli spunti venuti dall’avvocato Leonardo Pinto, il presidente onorario di ANSB, la presidente di ANSB Felicetta Rasulo e Giuseppe Savino, socio consulente di ANSB ne sono una conferma. Lo hanno fatto dicendo quali sono obiettivi, metodo di lavoro, confronto avviato con altre realtà locali dove la sanità è alle pezze e favorisce la migrazione sanitaria e formazione e informazione.



Senza peli sulla lingua come lo è da sempre l’avvocato Leonardo Pinto, che ha citato i paradossi sul mancato utilizzo della pista per elicotteri attigua all’ospedale di Stigliano, ”inabilitata” su decisione della Asp-che gestisce i servizi del 118- al volo notturno in base ai numeri di attività effettuati in un anno. Ma con il paradosso che si individua un’area comprensoriale, all’interno, per realizzarne un’altra. ” Spreco di risorse pubbliche, omissione di servizi e ”imbecillità” manifesta – coma ha dichiarato Pinto- di chi pensa in quella maniera”.



E gli esempi si sono susseguiti fino a citare i contenuti di una intervista dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, che ha invitato un giornalista a rivolgersi alla Procura se riteneva non credibili le sue affermazioni. Da qui, citando, anche l’irrecivibilità del progetto di ”Ospedale della Magna Grecia”, del depotenziamento degli ospedali e dell’accentramento regionale di funzionale, ha chiesto che l’assessore si dimetta. Salute è anche ambiente e questione morale con le inchieste giudiziarie, che hanno colpito la Sanita regionale e l’Agenzia regionale per l’ambiente. Pinto che ha ribadito la necessità di ricordare quanto accaduto in Basilicata sul piano giudiziario ha ricordato il recente atteggiamento di ”chiusura” dell’Arpab in materia di estrazioni petrolifere in Val D’Agri. ” Ma tireremo dritto – ha concluso Pinto- portando avanti gli obiettivi per i quali ci siamo costituiti”

