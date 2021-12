Un incarico impegnativo, di forte responsabilità e di stretta attualità per l’ing. Piergiorgio DiBari eletto alla guida di Formasicuro, l’organismo paritetico regionale che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E i fatti di cronaca, purtroppo luttuosi, dei giorni scorsi confermano che si tratta di un problema da affrontare con la massima serietà. Al neopresidente gli auguri di buon lavoro nel solco di una esperienza tracciata da un esperto del settore come l’ing. Rocco Luigi Sassone.

LA NOTA DI FORMASICURO

È l’ing. Piergiorgio DiBari il presidente dell’organismo paritetico regionale FormaSicuro Basilicata, eletto all’unanimità durante il CdA del 28 dicembre scorso nella sede regionale di via Collodi 9 a Matera.

La notizia con le congratulazioni di rito giungono dall’ing. Rocco Luigi Sassone, presidente nazionale di FormaSicuro, organismo che fa parte del Sistema Nazionale di categoria per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro istituito con CCNL 10 luglio 2008 da UGL e FEDERTERZIARIO che dal 2013 è attivo in Basilicata. “Sono felice che l’ing. Di Bari abbia accettato questo importante ruolo in cui saprà certamente mettere a frutto il suo bagaglio di competenza ed esperienza maturato come professionista nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’occasione voglio confermare l’impegno di tutto il ns. sistema paritetico a contrastare con ogni mezzo il tragico fenomeno degli infortuni sul lavoro. Oggi la nostra vicinanza va alle famiglie dei numerosi operai morti durante, mentre da domani, più che mai, continueremo a profondere ogni energia nella sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro, una battaglia di civiltà per il nostro Paese”.