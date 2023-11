Di Pede: Basta!, Ai Sassi vanno restituite tante ‘’S’’…

…come serenità, sostenibilità, sicurezza, silenzio . A dirlo e a chiederlo, senza tanti giri di parola, il presidente del Comitato Sassi Pasquale Di Pede, che le ha provate tutte per opporsi- insieme ad altri residenti e con gli operatori economici- alle tante forzature, alle misure temporanee ‘’sfonda varchi’’ che hanno finito con l’aumentare peso del traffico veicolare nei Sassi. Un luogo da trattare con rispetto ma dove, invece, mezzi privati sfrecciano a velocità da formula 1. E l’impatto negativo si nota eccome, ma chi ha o non ha fretta fa quel che gli pare, sicuro di farla in barba ai limiti di velocità: altro che Matera 30 kmh!. I turisti devono stare attenti a scansare il mezzo che spinge a tavoletta per consegne, prelievi o altro ancora. E poi i tentativi di forzare la ztl anche nello spazio antimeridiano. Di Pede fa riferimento anche una recente presa di posizione del consigliere Francesco Lisurici che proprio su quella questione , insieme ad altre, avrebbe deciso di ‘’levare il disturbo’’ (come ha scritto in un comunicato) togliendo il sostegno alla giunta guidata Domenico Bennardi ( M5s). Di Pede di liberare gli antichi rioni di tufo dalla soffocante presenza del traffico veicolare. Sarebbe un bel segnale di attenzione e di senso di responsabilità ( ma non ci facciamo molte illusioni) da parte dell’Amministrazione comunale per il trentennale dell’iscrizione dei rioni Sassi e del parco rupestre tra i beni dell’Unesco. Un segnale concreto, oltre alla scontata convegnistica celebrativa, che sarebbe apprezzato oltre che dai residenti, anche da turisti e, riteniamo, anche dagli operatori economici illuminati. Pasquale, comunque, non mollare : i Sassi, cuore antico di Matera, esigono rispetto.



I Rioni Sassi, “patrimonio” storico culturale della nostra città, da alcuni anni sono divenuti importante e significativo attrattore turistico e culturale:centinaia, spesso migliaia di persone ogni giorno percorrono gli antichi rioni, alla ricerca delle emozioni che questo suggestivo paesaggio, con i suoi insediamenti rupestri, riesce a suscitare.

Ma questo è stato reso possibile perché, a partire dal 1986 (L.n.771) centinaia di cittadini hanno deciso di andare a “riabitare”, a vivere nei Sassi,consapevolmente e in armonia con la natura dei luoghi, dando per primi forza e gambe al “processo” di recupero avviato dall’Amministrazione Comunale, e dando un contributo decisivo alla straordinaria “rinascita” di una “città morta”.

La qualità del “patrimonio” (riconosciuto 30 anni fa dall’Unesco), la straordinarietà del processo “di comunità” avviato, ed il fortissimo “marketing culturale” attivato dalla “Capitale Europea della Cultura” dal 2014, ha poi fatto esplodere l’attrattività turistico-culturale dei Sassi (“turismo di massa”), con conseguente apertura di centinaia di strutture di accoglienza ed ospitalità, con migliaia di posti-letto, posti-ristorazione, intrattenimento e una infinità di autorizzazioni ( forse 10 mila pass)

Occorre pertanto oggi molto equilibrio, saggezza, ma anche determinazione, per consentire alla “vita” dei Sassi di svolgersi con serenità nella complessità delle funzioni ivi insediate, evitando prevaricazioni degli uni sugli altri.

Stiamo invece assistendo ad uno stillicidio continuo di provvedimenti episodici, riguardanti le modalità di gestione degli spazi pubblici, e la loro accessibilità quotidiana (vedi anche gli stop-and-go delle riprese cinematografiche qualsivoglia) dei cantieri edili,dei mezzi di servizi vari, dei continui eventi, che prevaricano le esigenze di un’ordinaria vita residenziale,

La città è di tutti, è della sua comunità, e nessuno dei suoi componenti può prevaricare l’altro per interessi “di parte”, di ceto, di corporazione.

A questo proposito, alcuni mesi fa, avevamo scritto e parlato con alcuni rappresentanti di attività commerciali, artigianali alberghiere per un’azione comune che portasse a potenziare il trasporto pubblico nei Sassi, unico servizio che possa deflazionare la presenza veicolare nei due antichi Rioni,anche attraverso una richiesta di un finanziamento regionale aggiuntivo.

Da loro non è venuto nessun segnale di adesione.



Ora il consigliere comunale Lisurici raccogliendo le istanze di alcuni commercianti, non contenti dell’apertura dei varchi nell’ora serale, chiede l’apertura anche nelle ore della pausa pranzo, sconvolgendo la vita degli unici soggetti che hanno necessità di trovare parcheggio nella pausa pranzo: i residenti che tornano a casa, accompagnano i figli da scuola, o “consumano velocemente il pranzo” per tornare al lavoro.

Di fronte ad un diniego dell’assessore al ramo il consigliere Lisurici addirittura annuncia la fine del sostegno al governo della città.



Chiediamo al sindaco,agli assessori, e consiglieri di non cedere agli egoismi di alcune categorie sociali e agli atteggiamenti strumentali di qualche consigliere.

I Sassi, come tutta la città, hanno bisogno di rivedere e applicare la mobilità sostenibile (sensibile abbattimento dei “pass-ZTL” rilasciati nel tempo) come si fa altrove, così come per il regolamento degli arredi urbani.

I Sassi, liberati trent’anni addietro dall’abbandono,vanno oggi liberati dal traffico sempre più soffocante, aumentando la vigilanza per la salvaguardia di un bene inestimabile.

