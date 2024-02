Di Ginosa: L’Arlab coerente e prosegue con le assunzioni

” L’ARLAB si avvia a completare le assunzioni previste per l’anno 2021 e a procedere con le ulteriori 20 unità che saranno assunte nelle prossime settimane, attraverso la procedura dello scorrimento delle graduatorie esistenti così come autorizzato dalla DGR n. 30 del 25-1-2024” Ad annunciarlo, con una nota argomentata e di dettaglio, il direttore generale dell’Arlab Francesco Paolo Di Ginosa che intende procedere fino in fondo ad espletare tutte le procedure del caso. Gli assunti a tempo indeterminato per il Potenziamento dei CPI, al netto delle dimissioni ricevute sono n. 63. Si è provveduto, dall’ 8 febbraio scorsa convocare altri candidati attraverso la procedura dello scorrimento delle graduatorie ancora aperte rispetto ai posti messi a concorso per il completamento delle assunzioni di competenza dell’anno 2021 che sono 81 unità. Per concludere oltre la metà delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, al 31 dicembre 2023, risultano concluse ( con l’espletamento di 7 concorsi su 13) e completate le procedure di assunzione.

COMUNICATO ARLAB n.1/2024

A seguito della pubblicazione su alcuni organi di stampa di dati sulla situazione dei concorsi ARLAB, con la presente si precisa quanto segue:

con deliberazione dell’ARLAB n.7/2022 del 15.03.2022 sono stati approvati i bandi di concorso per l’assunzione di n. 32 unità di ex categoria C e n. 39 unità di ex categoria D a tempo indeterminato e a tempo pieno, a valere sull’annualità 2021 del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, in seguito pubblicati nella G.U. – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 15 del 22.02.2022, per un totale di n. 71 unità, oltre ai bandi per la stabilizzazione di n. 10 unità per un totale complessivo pari a n. 81 unità per il completamento del Piano assunzionale per il Potenziamento dei CP di competenza dell’annualità 2021.

A seguito dello svolgimento dei concorsi durante lo stesso anno, in data 30/12/2022, l’ARLAB ha proceduto alla sottoscrizione dei primi contratti di lavoro per l’immissione in servizio delle prime unità di vincitori delle procedure concorsuali relative al Piano di Potenziamento dei CPI della Regione Basilicata.

Nel corso dell’anno 2023 si è proceduto alle successive assunzioni dei vincitori dei concorsi e degli idonei collocati utilmente nelle singole graduatorie dei 17 concorsi banditi con la Deliberazione n. 7/2022, compreso n. 2 concorsi per le assunzioni a Tempo Determinato previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale-annualità. Allo stesso tempo si è proceduto agli scorrimenti delle differenti graduatorie anche a seguito di numerose dimissioni intervenute da parte di candidati vincitori di altri concorsi di altre Amministrazioni.

Rispetto ai dati annunciati nel servizio del TG3 del giorno 10 febbraio, gli assunti ALAB a tempo indeterminato per il Potenziamento dei CPI al netto delle dimissioni ricevute sono n. 63 e che è in data 8/2 u.s. sono state convocati altri candidati attraverso la procedura dello scorrimento delle graduatorie ancora aperte rispetto ai posti messi a concorso per il completamento delle assunzioni di competenza dell’anno 2021 pari a n. 81 unità.

Si informa inoltre che al 31/12/2023 oltre la metà delle procedure concorsuali a tempo indeterminato risultano concluse (n. 7 concorsi su complessivi n. 13) e le procedure assunzionali sono state completate.

In conclusione l’ARLAB si avvia a completare le assunzioni previste per l’anno 2021 ed a procedere con le ulteriori n.20 unità che saranno assunte nelle prossime settimane, attraverso la procedura dello scorrimento delle graduatorie esistenti così come autorizzato dalla DGR n. 30 del 25-1-2024.

Si informa infine che le graduatorie di tutti i concorsi sono già state pubblicate sul portale lavoro www.lavoropubblico.gov.it. e che è in corso di completamento la comunicazione a tutti i Comuni della Basilicata di messa a disposizione delle stesse, come già avvenuto con il Comune di Policoro per l’assunzione di uno psicologo.

Ufficio Stampa