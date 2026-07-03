Devoti Madonna della Bruna delusi. Chiuso portone cattedrale dopo i ”tre giri”

Quando è troppo è troppo. Eccesso di sicurezza, di solerzia nel chiudere quanto prima il rituale dei ”tre giri” del carro di cartapesta su piazza Duomo, con la Madonna a segnare possesso e legame con la città e i materani? Fate voi. Fatto sta che dopo quella fase e con il ritorno della Santa Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, nella sua casa in Cattedrale si è pensato bene di lasciar fuori i devoti dai nomi comuni come Bruna ed Eustachio, i nomi dei Patroni, e tanti altri. Spiegazioni inutili ingresso riservato al clero. Ma per i devoti nulla. Cui prodest? Si è esagerato? E perché? Chi decide chi deve entrare in Cattedrale e chi no? Interrompendo la tradizione altro che ”Ammmogghj ammogghj…” si continuano a far passi indietro e il disagio su quel che era la Festa, ne abbiamo parlato in altri servizi e in quelli che continuano a restare tra ”I più Letti” del nostro blog https://giornalemio.it/. E il commento degli esclusi è misto a rabbia, delusione e con una domanda piena interrogativi: ” Ma cosa sta succedendo alla Festa della Madonna della Bruna?” Altro che Capodanno dei materani…

”I fedeli – ci hanno scritto- sono molto arrabbiati, per non dire altro. Ieri, 2 luglio,sul sagrato della Cattedrale e al termine dei tre giri rituali, a causa, pare, delle nuove disposizioni di sicurezza, la Curia e il Comitato della Bruna hanno letteralmente tagliato fuori il popolo. Non si sono resi conto che, impedendo l’ingresso in piazza Duomo, hanno privato ai fedeli presenti di partecipare alla processione che si ripete da oltre sei secoli e che accompagna da sempre la Madonna all’interno della Cattedrale. Si tratta dell’antico rito che segna la chiusura delle celebrazioni religiose, il momento in cui il popolo prega la Vergine prima che venga riposta nel suo luogo sacro per essere venerata, salutandola con la rituale frase: “A mmogghjë a mmogghjë all’onn cj vahnë”.

Una tristezza infinita e incredibile: la Madonna è stata accompagnata solo dal Vescovo, dai presbiteri al seguito e dai portatori appartenenti al solo Comitato. Di fedeli, nemmeno l’ombra!



Al popolo materano è stato di fatto impedito -continuano- di entrare in piazza e in Cattedrale. Quando la Madonna è entrata in chiesa in totale solitudine, è stato persino chiuso il portone d’ingresso, quasi a voler recidere il legame con la sua gente. Nel frattempo, i cittadini sono rimasti bloccati dietro le transenne: è stato vietato loro l’accesso alla piazza perché ritenuti, evidentemente, “pericolosi” o “eversivi” per il solo fatto di voler partecipare alla processione. I fedeli sono stati sorvegliati quasi corpo a corpo da steward, membri di associazioni di volontariato (con la velleità di esercitare le proprie funzioni anche con forza) e dalle stesse forze dell’ordine, affinché non si muovessero. Incredibile!

Anche il Vescovo, che non sappiamo se alla fine abbia pronunciato o meno la famosa frase finale “A mmogghjë a mmogghjë all’onn cj vahnë”, è sembrato spaesato e disorientato sul sagrato, alle richieste di partecipazione dei fedeli, evidentemente non del tutto consapevole del rito, della situazione o della rigidità della macchina organizzativa.

Speriamo -concludono- che il prossimo anno, come è sempre accaduto nei secoli, venga nuovamente data al popolo la possibilità di partecipare liberamente alla processione”. Perplessità e interrogativi non possono restare senza risposta.