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Detriti luminosi avvistati anche nel cielo della Basilicata. Cosa sono?

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Detriti luminosi sono stati avvistati nelle prime ore di oggi in diverse parti, tra cui anche a Potenza, così come documentato da un video postato su un gruppo facebook locale . Ma di che si tratta? Del rientro in orbita di uno stadio relativo al lancio di un razzo cinese. Lo ha svelato il sito Passioneastronomia.it  su cui si legge che “Si tratta del rientro del secondo stadio del Kinetika 2, lancio avvenuto il 30/3/2026 da Jiuquan che ha portato in orbita oltre al prototipo del veicolo cargo privato Quinzhou, altri 3 satelliti in orbita polare. È un “clone” del Falcon Heavy anche se questo volo è stato a perdere. In futuro il blocco del primo stadio verrà recuperato.Nell’articolo di Pasquale D’Anna, maggiori dettagli.

 

 

 

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