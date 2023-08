Designati i vincitori del Premio Energheia dedicato ai fumetti e alle vignette

Primi verdetti per le sezioni del Premio riservate ai fumetti e alle vignette umoristiche.

Anche quest’anno l’associazione Energheia ha promosso il concorso sui fumetti denominato Nuvole di Energheia che ha visto una notevole partecipazione di giovani autori che nei diversi segni sulla carta, hanno toccato diversi temi, dall’amicizia alla storia del nostro recente passato, fino alla fantascienza.

Al canonico Premio rivolto alle bande dessinée, si è lanciato un concorso per vignette umoristiche, denominato Strisce di Energheia, che aveva per tema: Una giornata particolare. Anche qui con una notevole partecipazione di giovani artisti da diverse parti della Penisola che hanno affrontato l’argomento sotto diversi punti di vista.

La giuria dei due concorsi, composta da Guillermina De Gennaro, artista e curatrice di mostre; Elisabetta Jankovic, artista e Gianluigi Trevisi, Direttore Artistico del festival Time Zones, ha quindi designato le opere vincitrici e meritevoli di menzione, qui di seguito riportate.

Nuvole di Energheia, storie a fumetti

Al primo posto la ventiduenne Viviana Febbo, Orbassano(TO) con il fumetto dal titolo Invocazione.

Strisce di Energheia, vignette umoristiche

Per quanto riguarda il concorso relativo alle vignette il vincitore è Giovanni Curi di Pescara con la vignetta dal titolo Cambiamenti climatici.

Menzione ex aequo per Lucia Adele Lepore, Roma con la vignetta Olivia 3,6 cm; e per Friedrich Tasser, Brunico(BZ) con la vignetta The last selfie.

Tutte le vignette finaliste, oltre quelle indicate dai giurati, saranno oggetto di una mostra, aperta al pubblico, presso il Birrificio 79, in Via Beccherie, con inaugurazione che si terrà domenica 3 settembre alle ore 19.00 e saranno esposte per l’intera settimana di svolgimento delle iniziative legate al Premio Energheia 2023.

Nella stessa serata sarà promossa e pubblicata l’antologia digitale Strisce di Energheia 2023 che raccoglie le vignette finaliste e la vincitrice della sezione Nuvole di Energheia 2023, scaricabile gratuitamente dal sito dell’associazione www.energheia.org.