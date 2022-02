Anche stavolta nessun acquirente si è presentato in Tribunale a Matera per l’acquisto all’asta dell’ex molino e pastificio Barilla (già Padula) per un importo davvero appetibili, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/terza-asta-per-ex-pastificio-ci-saranno-regione-e-comune/ .

Si partiva da un prezzo di € 9.393.750,00 e con una offerta minima di € 7.045.312,50. Un base di partenza ”appetibile” sulla carta, con offerta minima di rilancio di 100.000 euro, a fronte di un valore di perizia di 16.700.000,00 euro.

Nessun privato si è fatto avanti e, ma non avevamo dubbi, nemmeno Enti Locali (è il caso di Regione Basilicata e Comune ) che avrebbero potuto attivare in concreto le tanto decantate risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un investimento concreto per la Città del Cinema, con tutti i servizi e le ricadute produttive ed occupazionali. Silenzio totale.

Alla stessa stregua della “Casa del Cinema” annunciata lo scorso anno e rimasta a livello di annunci, visto che sull’argomento sembra caduto il silenzio, compreso il partner della ”regionale” Lucania film commission dopo le “dimissioni” dell’ex presidente Roberto Stabile. Se ne parlerà in tempi migliori.

Come del resto per l’asta dell’ex area Barilla (ex molino e pastificio Padula) al rione Piccianello. Ora il custode giudiziale, e addetto alla vendita, Vincenzo Marranzini dovrà rimettere gli atti al giudice per le valutazioni del caso. Potrebbe decidere di fissare una quarta asta con ulteriore ribasso o rimettere la cosa ai creditori. Qualcuno potrebbe farsi avanti. Forse. Comunque per Matera un’altra occasione mancata, nonostante la ”manna” del Pnrr …