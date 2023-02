Deserta anche la quarta asta per l’ex pastificio Barilla. Ora serve credibilità

Nè imprenditori privati, nè il Comune e nè tantomeno la Regione Basilicata si sono fatti avanti per partecipare alla quarta asta indetta dal Tribunale di Matera (Giudice Francesca Berloco, professionista delegato Vincenzo Marranzini) per la vendita della ex importante area produttiva nell’area urbana di Matera, in via Cererie 6, che comprende silos, palazzina uffici, cabina elettrica di trasformazione, diverse aree di sedime. Si partiva da una base d’asta di 7.000.000,00 euro e una offerta minima di partecipazione fissata a 5.250.000,00. Ma l’asta è andata deserta. Strategia per acquistare, è il caso di dire, per il classico ”tozzo di pane” a una cifra più vantaggiosa? Chissà. Dipende cosa deciderà il giudice. Ma prima le procedure di rito del professionista delegato, che dovrà trasmettere gli atti al giudice delle esecuzioni per i provvedimenti da adottare. Poi il magistrato potrebbe fissare direttamente una quinta data, con un base d’asta ancora più bassa. Quanto tempo? Quello che ci vuole.

Fatto sta che su quella area servono soggetti proponenti, pubblici o privati, credibili e con un progetto altrettanto credibile. Dipende da quello che si vuole o vorrebbe fare su quell’area, ormai dismessa da 17 anni, ma che mantiene la originaria destinazione d’uso. Ne abbiamo sentite e riportate in tutte le salse e a seconda delle stagioni delle politica o dei ”desiderata” imprenditoriali. Ma finora sono venuti fuori disegni, ma non un progetto di investimento e di gestione degno di tal nome. E in quartiere ”Piccianello” dove si continua a immaginare a parlare, ma senza avere le idee chiare, perchè continua a mancare un disegno di città, con funzioni e programmazione su quello che manca e c’è da realizzare. Spazi per il cinema, residenze (con i limiti del Prg), area attrezzata per eventi e per spettacoli viaggianti, come il luna park per la festa del 2 Luglio, che quest’anno approderà in contrada Granulari…



LA RICHIESTA DEGLI ARCHITETTI INNOVATIVI

La quarta asta per l’area Ex Barilla di Matera che si è svolta oggi al Tribunale è andata deserta per la quarta volta. Si riaccendono dunque le speranze per un’acquisizione del complesso da parte del Comune di Matera per destinare ad uso pubblico l’area. Riprende quota la proposta degli Architetti Innovativi Matera che, nei giorni scorsi, avevano fatto notare che un “progetto bandiera” come quello proposto dal Comune per l’ex Barilla avrebbe senso solo se l’Amministrazione acquisisse la titolarità dell’area.

“Se il Comune non diventa proprietario dell’area – affermano gli architetti Giovanni Martemucci e Sergio Venezia del gruppo Architetti Innovativi- non è possibile candidare il progetto bandiera a finanziamento pubblico. Con il nulla di fatto dell’ultima asta, si riaprono i giochi ed il Comune di Matera avrebbe tutto il tempo necessario per reperire le risorse, o richiedere un prestito, e candidarsi come acquirente. Infatti, verosimilmente, ci vorranno 6 mesi circa prima che venga organizzata una nuova vendita. Con la quinta asta anche il prezzo diventerà ancora più interessante dal momento che si abbasserà di un ulteriore 25% e quindi l’offerta minima si aggirerebbe sui 4 milioni di euro circa. Un prezzo più che conveniente, considerando che l’area è stata valutata 16milioni e 700mila euro. Pertanto auspichiamo che l’Amministrazione comunale di Matera agisca rapidamente e con la giusta convinzione questa volta, per predisporre gli atti utili all’acquisto dell’area in modo da tradurre in realtà il progetto bandiera. Diversamente, sarà inutile continuare a richiedere finanziamenti alla Regione su un progetto da realizzare in un’area di cui però non si è proprietari”.

Matera, 7 febbraio 2023