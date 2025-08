Deriva governista della CISL anche sulla strage di Bologna….un comunicato meloniano.

La deriva governista della CISL oramai da tempo è evidente, sino all’inglobamento del suo precedente segretario nazionale direttamente all’interno dell’esecutivo. Ed ora l’ha fatta grossa anche sulla strage del 2 agosto di Bologna. Come Giorgia Meloni e i suoi, la Cisl di Bologna ha accuratamente omesso in un post di indicare la matrice “neofascista” oramai conclamata da tutte le sentenze definitive. Dopo le polemiche che gli sono piovute addosso, ha prima provato a difendersi ma poi ha dovuto chiedere scusa. Come ricostruito in un articolo de La Repubblica . Nel documento infatti era scritto: “Le 85 vittime innocenti e i loro familiari ci ricordano che il terrorismo non ha colore politico, ma ha il solo volto della barbarie.” Sdegno e proteste si sono riversate a commento del post (“La strage ha un chiarissimo colore politico”, “Le cose andrebbero chiamate con il loro nome per rispetto della memoria storica e della verità giudiziaria, perchè non si ripetano”) e con la Cgil Emilia-Romagna che ha scritto “Come sindacato confederale riteniamo nostro preciso dovere di baluardo della democrazia diffondere in ogni sede la verità storica, che in questo caso è anche la verità processuale. Non farlo significa mancare di rispetto alla democrazia e oltraggiare la memoria delle vittime della più orrenda delle stragi della storia della Repubblica.” La Cisl ha prima provato a replicare (“Desideriamo precisare che il post in questione non era in alcun modo volto a suscitare polemiche…”) ma senza successo. Quindi il passo indietro, la rimozione del post, con la precisazione “Siamo profondamente rammaricati che un messaggio nato con l’unico intento di promuovere il ricordo, la ricerca della verità, e la lotta alla giustizia, sia stato equivocato tanto da ledere la sensibilità di alcuni. E per questo ce ne scusiamo….” . Eccolo qui sotto:

E comunque anche in questo caso non ce la fanno proprio a pronunciare la matrice, facendo rinvio alla citazione delle parole di Mattarella. Ma d’altronde era tutto in linea con il post della segretaria nazionale Daniela Fumarola in cui anch’essa non fa accenno alla matrice fascista. Sbarra e Meloni non si possono contraddire. Ha scritto, infatti: “La CISL onora la memoria delle 85 vittime della strage di Bologna. Un attacco vile alla democrazia, che ci impegna ogni giorno nella difesa dei valori costituzionali e nella richiesta di verità e giustizia”. Dimenticando chel la verità è già largamente acclarata e diversi neofascisti colpevoli sono già nelle patrie galere. Questo il commento di Savino Pezzota (ex segretario nazionale Cisl) sulla vicenda nella discussione a margine del post di Gianni Cuperlo “NON MI RASSEGNO A CONSEGNARE LA CISL AL CENTRO DESTRA ; SI DEVE DENUNCIARE IL DECLINO DI UN GRUPPO DIRIGENTE ASSETATO DI POTERE , MA CONSCENDO LA BASE DELLA CISL MOLTI ISCRITI SO CHE PERMANE UNA CULTURA DEMOCRATICA E ANTIFASCISTA. UN GIORNO SI RISVEGLIERA'”. Lo sperano in tanti e prima che sia troppo tardi.