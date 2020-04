AVIGLIANO – Multati e denunciati i medici volontari albanesi a Brescia contro la pandemia. L’associazione culturale marxista “Miryam Rosa” ha reso noto l’assurdo caso.

“Una festa – rende noto la realtà sociale aviglianese – per la fine della missione italiana, bevendo birra e ascoltando musica nella loro camera di albergo era stata. Tanto è bastato – è però la specifica del rappresentante del sodalizio, Tonino Sabato – per spingere il proprietario dell’hotel di Brescia in cui era ospitato il contingente di medici e infermieri albanesi, arrivato in aiuto agli ospedali bresciani, a chiamare le forze dell’ordine”.

Così il gruppo di specialisti albanesi, che deve tornare a Tirana dopo un mese passato in corsia per emergenza Covid, è stato denunciato dalla Polizia con multe fino a 500 euro.

“Sì, perché in tempi di Coronavirus, un party – aggiunge Sabato – di questo tipo non dovrebbe essere organizzato, neppure tra medici e infermieri arrivati in Italia per aiutarci. Davanti agli agenti, infatti, qualcuno del contingente albanese ha reagito male, incredulo di quanto stesse accadendo”.

Forse non la pensa in questo modo Gianpaolo Natali, consigliere comunale per Fratelli d’Italia al Comune di Brescia: “Dobbiamo fare chiarezza su cosa sia successo ieri notte (29 aprile) e chi ha la responsabilità dovrà rispondere”, ha dichiarato il consigliere Natali. Lo stesso che si è occupato della denuncia di 10 persone, annunciando la volontà che il caso venga discusso in Parlamento”.

Mentre Sabato e l’associazione ricordano sardonicamente che “il proprietario dell’albero prima ha accettato di ospitarli, poi ha incassato il soggiorno ed alla fine ha denunciato i medici e gli infermieri venuti spontaneamente in Italia per aiutare negli ospedali bresciani.