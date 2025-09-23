martedì, 23 Settembre , 2025
Denunciare l’estorsione serve a riprendere con serenità la propria attività economica

Di Vito Bubbico

Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà ETS” , in una nota “esprime soddisfazione per l’attività portata avanti dall’Arma dei Carabinieri di Venosa (PZ) e di Palazzo San Gervasio (PZ) a seguito della coraggiosa denuncia di un imprenditore che ha permesso di arrestare il presunto estorsore. Attraverso la denuncia è possibile liberarsi dai soggetti malavitosi che credono di vivere alle spalle degli operatori economici e invita tutti coloro che sono oggetto di richieste estorsive a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine e alla nostra Associazione per evitare di pagare una sorta di “tassazione mafiosa” che prima o poi porta l’impresa al collasso e al fallimento. Infine, vi è la possibilità di avere un risarcimento dallo Stato a fondo perduto che va a coprire i danni economici, materiali, fisici e psicologici subiti dall’istante in seguito alla denuncia degli estortori.”

Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
