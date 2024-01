Demolito ex ufficio Poste Piazza Matteotti. Un pezzo di storia del passato

Ormai non resta che la stazione novecentesca delle Ferrovie Calabro Lucane, insieme agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate a testimoniare l’economia e la vita di piazza Giacomo Matteotti, destinata a diventare parte di quel parco intergenerazionale che comprenderà anche piazza della Visitazione, come è stata ribattezzata quell’area dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II quel 27 aprile del 1991. Per ora la vecchia stazione, priva di funzioni, e secondo alcuni di proprietà comunale, è li in attesa che il nuovo progetto di piazza le restituisca centralità dopo le polemiche seguite alla realizzazione davvero ”impattante” di quella nuova interrata e con una copertura che continua a destare perplessità. Ma è ancora presto per dire cosa verrà fuori a cantiere ultimato, che va avanti alacremente. I mezzi movimento terra hanno abbattuto il vecchio fabbricato che fino a circa 20 anni fa ha ospitato il centro smistamento pacchi e corrispondenza di Poste Italiane (poi attività commerciali), attualmente localizzato nell’area Paip. Ne ricordiamo la laboriosità degli addetti tra scaffali di ripartizione, sacchi di iuta con la dicitura ”Poste Italiane” che arrivavano sui furgoni bicolore grigi e neri Fiat 1100 T e Alfa Romeo F12. Altri tempi. Non c’era la tecnologia,ma una misura del tempo e delle persone , regolate dal viaggio di un francobollo e con i timbri di partenza e di arrivo.