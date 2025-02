Delmastro condannato, ma non molla la poltrona da sottosegretario.

Come aveva preannunciato, in caso di condanna non si sarebbe dimesso. Ed è esattamente ciò che ha dichiarato di voler fare il sottosegretario Andrea Delmastro alla lettura della sentenza di primo grado che lo condanna ad 8 mesi di reclusione per rivelazione di segreto d’uffico. Quindi un reato commesso in relazione alla propria funzione politica ed istituzionale. E se uno ritiene di non dover mollare la poltrona, appoggiato dalla sua leader di partito nonchè presidente del consiglio in carica ( “Sono sconcertata. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Rimane al suo posto.” ha sentenziato Meloni), perchè allora si dovrebbe dimettere la ministra Daniela Santanchè, accusata tra le altre cose di truffa ai danni dell’INPS nell’esercizio della sua attività imprenditoriale? Tutti d’accordo e contenti quindi i fratelli e le sorelle d’Italia (pur così terribili e rigorosi in passato quando ad incappare nelle maglie della giustizia sono state persone del campo avverso) a non mollare le poltrone. Le giustificazioni sono tante e a scelta: i giudici comunisti, le sentenze politiche, un complotto. La via all’impunità con vittimismo incorporato. Ricapitoliamo il caso: Il 31 gennaio, durante una seduta della Camera, Donzelli aveva usato informazioni riservate per attaccare quattro parlamentari del Pd, accusandoli di vicinanza alla mafia per aver fatto visita in carcere all’anarchico Cospito qualche settimana prima. E la vicenda giudiziaria: Nell’udienza preliminare la Procura di Roma, rappresentata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo aveva chiesto il non luogo a procedere. Però, lo scorso luglio, il gip Emanuela Attura aveva disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario, non accogliendo la richiesta dei pm che avevano invece sollecitato l’archiviazione ritenendo non ci fosse appunto la prova dell’elemento soggettivo del reato (cioè della consapevolezza di Delmastro di stare violando un segreto amministrativo). Circostanza che cozzava con quanto il sottosegretario aveva dichiarato di essere “straordinariamente fiero di non aver tenuto sotto segreto un fatto di gravità inaudita, cioè che terroristi anarchici in combutta con criminali mafiosi tentassero di fare un attacco concentrico al 41-bis. Lo rifarei domani mattina”. Insomma, la prova del fisiologico scorrere del processo con soggetti (PM e giudici) che non marciano uniti ma in contraddittorio, quindi di fatto separati. Contrariamente alla narrazione corrente che vorrebbe separarli perchè accusati di essere tutte toghe rosse unite che marciano come falangi contro il governo in carica.

