Dopo un ampio confronto tra i Vescovi della CEB, specialmente sulla possibilità ed eventualità di eleggere Presidente uno dei Vescovi della Conferenza, come si sta facendo in altre Conferenze Episcopali d’Italia, punto analizzato e discusso anche in altre Sessioni precedenti, i Vescovi delle Diocesi Lucane, data però la specifica particolarità giuridico-canonica della Provincia Metropolitana di Potenza e della Regione Ecclesiastica di Basilicata, considerate le opportunità istituzionali, hanno eletto all’unanimità Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata S.E.R. mons. Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. Confermati inoltre all’unanimità S.E.R. mons. Vincenzo Orofino Vice Presidente e S.E.R. mons. Francesco Sirufo Segretario. Le deleghe vescovili per gli Uffici, Commissioni e Servizi Regionali CEB sono quindi stati così suddivisi: mons. Carbonaro Referente del Cammino Sinodale, Formazione del clero e formazione al diaconato permanente, Vita consacrata, Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, Istituto Teologico di Basilicata, Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata, pastorale penitenziaria, scuola università e insegnamento della religione cattolica, ecumenismo e dialogo interreligioso; mons. Orofino evangelizzazione e cooperazione tra le Chiese, Promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica; mons. Caiazzo ufficio catechistico, ufficio liturgico, pastorale sanitaria, Caritas, centro regionale di bioetica, Fies; mons. Fanelli problemi sociali lavoro pace e salvaguardia del creato, pastorale dei migranti, economato della Provincia ecclesiastica, comunicazioni sociali, beni culturali edilizia di culto, osservatorio giuridico; mons. Sirufo pastorale della famiglia, pastorale delle vocazioni, pastorale giovanile, cristiani laici e aggregazioni, tutela dei minori e delle persone vulnerabili, sport-turismo e tempo libero. E’ stata approvata la nomina del nuovo Direttore dell’ISSR di Matera nella persona del prof. don Gallitelli ed esaminate le novità inerenti all’Istituto. I vescovi hanno esaminato la situazione dell’ ITB, anche con la visita del Decano della Facoltà, sezione S. Luigi, p. V. Anselmo. È stato anche ascoltato il rettore don Antonio Polidoro circa la vita del Seminario interdiocesano di Basilicata Per i chierici è stata trattata la formazione e la vita dei diaconi permanenti. Per quanto riguarda i cristiani laici, i vescovi hanno approvato la programmazione 2024-2025 per la formazione e il servizio alle famiglie, la formazione e l’eventuale istituzione dei catechisti con l’inizio di un ripensamento circa l’iniziazione cristiana dei bambini e ragazzi: in preparazione immediata il convegno regionale dei catechisti e dei sacerdoti il 5-6.8 ottobre p. v. E’ stata ricevuta la Delegazione regionale di AC, che, tra l’altro, ha presentato l’iniziativa regionale del percorso Frassati, il quattro luglio prossimo sui sentieri di Trivigno,e inoltre anche il direttore dell’ufficio regionale IRC prof. Incampo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.