Se il giorno di Natale i tamponi sono stati pochi (151), quelli di ieri -Santo Stefano- sono stati davvero pochissimi (63) ma con il ripetersi del dato preoccupante di ieri di un’alta percentuale di positivi: 15,87% (ieri è stato del 16,56%) . E’ quanto si legge nei dati di oggi estratti dalla piattaforma covid-19 relativi ai dati processati ieri, 26 dicembre 2020, in Basilicata.

Infatti -a fronte dei 63 tamponi processati- l’incidenza dei positivi (10 totali, 9 i residenti) è per l’appunto del 15,87%, poco meno del 16,56% di ieri, più del doppio della media della settimana scorsa (7,91%), ancora molto al di sopra del dato nazionale che è nel frattempo anch’esso risalito al 12,80% rispetto al 12,50% del giorno precedente.

I guariti sono 19 e si registra ancora un decesso.

I ricoveri totali crescono a 103 dai 96 di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono da 7 a 5.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27.12.2020, ORE 10.00

Report dati processati in data 26 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata n. 63 (dato parziale in corso di verifica)

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 10

RICOVERATI N. 103

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 8

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 9

Terapia Intensiva n. 3

GUARITI TOTALI N. 19

DECEDUTI N. 1

N. Comune

1 Abriola

POSITIVI TOTALI N. 10

Residenti: n. 9

N. Comune

2 Lavello

4 Spinoso

3 Stigliano

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 1

N. Regione

1 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 17

N. Comune

2 Laurìa

4 Marsicovetere

4 Melfi

2 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

3 Rionero in Vulture

2 Sarconi (n. 1 domiciliato a Moliterno)

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato estero

1 Campania (domiciliato a Marsicovetere)

1 Lazio (domiciliato a Noepoli)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.771

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.668

DECEDUTI RESIDENTI N. 236

GUARITI RESIDENTI N. 4.156

NOTE:

1. numero totale tamponi molecolari di giornata effettuati: dato parziale in corso di verifica;

2. ricalcolo numero tamponi molecolari negativi, dato effettivo: n. 168.072.