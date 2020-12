Ieri scrivevamo di questo Natale da “famolo strano” verdoniano che ci è toccato vivere e, nel riportare i dati di oggi estratti dalla piattaforma covid-19 relativi ai dati processati ieri, 25 dicembre 2020, in Basilicata, ci tocca rilevare un’altra stranezza di questa giornata lucana sul fronte covid19: a fronte di un numero bassissimo (cosa comprensibile) di tamponi corrisponde un numero di positivi pari ad un incredibile 16,56%. Un dato che ci auguriamo dipenda da uno dei tanti ricalcoli a cui siamo stati abituati o ad una punta occasionale.

Infatti -a fronte dei 151 tamponi processati- l’incidenza dei positivi (25 totali, 23 i residenti) è per l’appunto del 16,56%, il doppio di ieri (8,56%) e a quello della media della settimana scorsa (7,91%), persino molto al di sopra del dato nazionale che è nel frattempo anch’esso risalito al 12,50% rispetto al 9,31% del giorno precedente.

6 i nuovi positivi a Pescopagano, 5 a Lavello, 1 a Pz e a Matera…..e così via con numeri bassi in altri comuni.

I guariti sono 20 e si registra anche un decesso.

I ricoveri totali rimangono sostanzialmente stabili (da 94 a 96), così come quelli in terapia intensiva che rimangono a 7 come ieri.

Prima di passare alla pubblicazione dei dati di dettaglio del report ci piace citare la notizia secondi cui scienziati inglesi stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia. Una terapia con anticorpi che conferirebbe un’immunità immediata e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza a pazienti ospedalizzati o a categorie a rischio. Il farmaco è stato sviluppato da University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca. Ottima notizia se verrà confermata.

Ecco a seguire i dati di dettaglio del report:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 26.12.2020, ORE 10.00

Report dati processati in data 25 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata n. 151

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 25

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 9

Terapia Intensiva n. 3

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 8

Pneumologia n. 8

Terapia Intensiva n. 4

DECEDUTI N. 1 (non residente)

N. Regione

1 Puglia

POSITIVI TOTALI N. 25

Residenti: n. 23

N. Comune

1 Corleto Perticara

5 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

1 Paterno

6 Pescopagano

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 San Chirico Raparo

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Savoia di Lucania (domiciliato ad Acerenza)

1 Venosa

Non residenti ed in isolamento in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato estero

1 Corleto Perticara

1 Melfi

GUARITI TOTALI N. 20

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 19

N. Comune

2 Anzi

9 Calvello

2 Laurenzana

1 Oliveto Lucano

4 Policoro

1 Potenza

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.780

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.684

DECEDUTI RESIDENTI N. 235

GUARITI RESIDENTI N. 4.139

NOTE: il decesso comunicato in data odierna non rientra nel computo dei deceduti totali della Regione.

Potenza, 26 dicembre 2020

Task Force Regione Basilicata