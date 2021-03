Con deliberazione n.54/2021 della Giunta Comunale di Matera si è deciso “di istituire, definitivamente, tutti i giorni della settimana dalle ore 00.00 alle ore 24.00, l’area pedonale in Via don Minzoni, Via A. Persio, Vico A. Persio, Via de Blasiis e Via La Vista”.

Delibera 51-2021 GM Matera

Considerato che (si legge nell’atto):

“-in relazione all’istituzione sperimentale dell’Aree Pedonali Urbane si è avuto un riscontro più che

positivo in termini sia di fruizione da parte della cittadinanza sia di creazione di migliori condizioni

ambientali nelle zone interessate;

-per effetto dei suddetti lavori, Via A. Persio unitamente alle strade limitrofe e Via La Vista hanno

assunto una vocazione pedonale, essendo divenute un percorso privilegiato di accesso per l’utenza

debole nonché di quella turistica, a Piazza Vittorio Veneto. Tanto più che in forza della nuova

destinazione esclusivamente pedonale sono stati affidati i lavori per la collocazione di dissuasori

mobili atti ad impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati;

-il nuovo assetto attuale, con la compresenza di flussi veicolari provocherebbe situazioni di rischio

per la sicurezza dei pedoni nonché sarebbe incompatibile con la nuova dimensione paesaggistica e

architettonica assunta dal predetto assetto viario.“