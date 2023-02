Defibrillatore anche a borgo Picciano A, con il grande cuore dell’ass. “Gian Franco Lupo”

Una gesto di grande solidarietà, come è da anni nella sensibilità e disponibilità dell’associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” onlus che domenica 12 febbraio ha donato- tramite il Santuario di Picciano- un defibrillatore all’associazione di Asd San Benedetto del borgo Picciano A. La donazione nel corso di una cerimonia semplice, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa ,officiata dai monaci del Santuario. E il defibrillatore, dopo la benedizione, è stato consegnato ai residenti perchè lo usino qualora ce ne fosse bisogno. Naturalmente l’utilizzo sarà supportato da una fase formativa, che coinvolgerà i residenti e con una disponibilità particolare, come quella di Aldo Minonne che opera nel settore dell’emergenza urgenza. Una pagina di solidarietà, quella di Picciano, che la benemerita associazione ” Gian Franco Lupo” – della quale va ricordata l’azione di stimolo sui temi della prevenzione,della ricerca, rivolti verso le Istituzioni e le comunità locale.



Il 29 gennaio scorso, nel corso della celebrazione della Santa Messa al Santuario, l’associazione aveva donato – come da locandina– due defibrillatori alla istituzione religiosa al servizio dei fedeli e della comunità del borgo. E un defibrillatore, come accaduto in tante occasione, può aiutare a salvare una vita, intervenendo per tempo. Ne abbiamo parlato in altre occasioni, anche in relazione ai rischi di incidenti ( puntualmente accaduti) a ridosso del Borgo e a causa della velocità sostenuta dei veicoli che da Gravina – e trasversali – raggiungono Matera e viceversa. Pìù volte sono state chieste misure per attenuare i rischi ( dai rallentatori agli autovelox) ma finora non è accaduto nulla. Ma potrebbe accadere e allora ognuno, e ci riferiamo agli Enti Locali, si assuma le proprie responsabilità.