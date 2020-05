Dopo la gravissima emergenza sanitaria Covid 19 che ha messo tutti gli italiani a durissima prova come mai prima d’ora era successo, non dovrebbe esserci il minimo dubbio che per tornare ad una parvenza di normalità e rimarginare o in parte lenire le ferite di questa guerra spietata determinata da un virus invisibile servino, oltre ai sostegni economici anche quelli psicologici.

E invece a volte l’ovvio diventa paradosso ed ecco che le figure professionali degli psicologi, preziosissime in questi mesi per aver attivato gratuitamente sportelli di ascolto e sostegno psicologico, diventino, proprio nella fase più necessaria per rimettere in moto tutto il Paese, figure inesistenti.

Un grido di allarme partito da più voci autorevoli che è rimasto purtroppo inascoltato dal governo centrale.

“Il ‘Decreto Rilancio’, che vuole avviare la ripresa dopo il disastro economico e sociale dell’epidemia Covid, mentre prevede un (giusto) incremento nel Servizio sanitario nazionale di diverse figure professionali, dimentica del tutto la psicologia”. E’ quanto denuncia il Prof. Santo Di Nuovo, presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e ordinario di psicologia nell’Università di Catania, in una lettera aperta, pochi giorni fa.

#lasalutepsicologicaèundiritto è, invece, l’hashtag partito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per sensibilizzare il Governo che nonostante la mobilitazione e le proposte della professione alla Task Force governativa per la ripartenza non ha messo in campo alcuna misura.

Eppure, come scrive lo stesso David Lazzari, Presidente del CNOP, esistono diversi studi sul disagio psicologico innescato dalla pandemia. Si parla del 41% della popolazione a rischio (Open Evidence 2020) e del 43% con problemi di stress e ansia (Istituto Piepoli 2020). E’ dimostrato che questo disagio ha ricadute importanti sulla salute fisica, sulle relazioni e sulla performance sociale e lavorativa delle persone.

Per rispondere a questi problemi le Autorità pubbliche hanno in genere attivato le poche risorse che ci sono nel Paese: 6 mila psicologi pubblici del Servizio Sanitario per 60 milioni di abitanti. Perché nella Scuola, nei Servizi Sociali, nella medicina di famiglia, nelle strutture per anziani di fatto gli Psicologi in Italia non ci sono, a parte sporadiche eccezioni.

Questo ha costretto ad una attivazione di solidarietà della professione: decine di migliaia di professionisti hanno prestato la loro opera gratuitamente in questi mesi in oltre un centinaio di iniziative locali e nazionali. Lo stesso Ministero della Salute ha attivato un numero verde di sostegno psicologico grazie al lavoro solidale di 2mila psicologi. Su 10 psicologi mobilitati per la pandemia 7 lo hanno fatto in modo del tutto solidale (sondaggio CNOP sugli Iscritti). D’altronde “Non vi è salute se non c’è salute mentale”, afferma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Insomma, ci auguriamo che il buon senso alla fine prevalga e che in mezzo a tanta confusione e disorientamento anche questi bisogni così importanti trovino l’attenzione che meritano.”