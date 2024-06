Decoro e taglio dell’erba a Piccianello per la visita al carro trionfale

Al lavoro di buon mattino. nel rione Piccianello, una squadra di giardinieri impiegati dal Comune di Matera in vista della consueta visita al carro trionfale di cartapesta che comincerà nella serata di domenica 23 giugno, dopo la benedizione impartita dall’Arcivescovo monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo. E per quell’evento, che andrà avanti fino al 2 luglio, il Comune di Matera – e in particolare l’assessorato all’ambiente, presieduto da Massimiliano Amenta- ha mobilitato la struttura a vari livelli.



Così tosaerba, aspiratori, rastrelli e mezzi di supporto hanno interessato gradualmente il quartiere, a cominciare da recinto Marconi e adiacenze che rappresentano , nel corso dell’anno, un’area di sosta vitale per i veicoli che fruiscono delle attività di produttive e di altre funzioni di zona. Per la cronaca gli operai , nella mattinata di martedì 18 giugno, hanno provveduto anche a ”diradare” la palma, prossima alla stazione di carburante chiusa da oltre 15 anni, che ostruiva il passaggio di pedoni e soprattutto di genitori diretti al vicino asilo di via Emilia. Un intervento necessario, in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Gli interventi di sfalcio e pulizia interesseranno altre zone di Piccianello : dalle aree prossime allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” , destinate a ospitare il mercato, a piazza Marconi e adiacenze, a ridosso di via Marconi e via Nazionale. Operazione decoro e pulizia che vedrà il massimo sforzo sia il 2 luglio che nei giorni successivi, per ripristinare le condizioni standard di igiene.



TAGLIO DELL’ERBA ANCHE NELL’AREA DELL’EX STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI VIA ANNUNZIATELLA

IN ATTESA DI RIQUALIFICAZIONE