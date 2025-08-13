Decoro e rilancio per Metaponto. Servono volontà e programmazione

Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni sui ”passi indietro” compiuti negli anni da Metaponto: dalle erosione costiera al decoro urbano fino agli incendi, che continuano a devastare una località turistica ricca di storia che meriterebbe ben altre fortune. Ma non si va avanti nell’affrontare con umiltà, pazienza e lungimiranza i problemi del presente, legati al passato per il futuro di Metaponto. Se ne parla nel corso delle emergenze, di eventi culturali o della Magna Grecia, ma finora si è mosso poco.Serve uno scossone ”pitagorico” per estrare quella radice quadrata…che faccia quadrare progressivamente i conti fino in rosso di una località che ha perso terreno. Serve cultura, fatta di amore per il territorio e di impresa. La lettera della signora Arcangela Trippitelli, alla sindaca di Bernalda Francesca Matarazzo merita attenzione. Se ne riparlerà, è auspicabile, dopo l’estate.



“Gentilissima Signora Sindaca,

prima di affrontare i motivi che mi spingono a scriverLe, sento doveroso farLe le mie più vive congratulazioni per la Sua elezione a primo cittadino del Comune di Bernalda.

In passato ho avuto la necessità di rivolgermi al Suo predecessore per esternare alcune considerazioni di un’anziana frequentatrice del lido di Metaponto, ma purtroppo, non ho avuto il piacere di ricevere alcun riscontro.

Sono Arcangela Trippitelli e forse, o quasi sicuramente, il mio nome non solleciterà gradevole interesse.

Vengo al dunque.

Ho sentito da più parti che per la Sua Amministrazione i residenti del Lido, con le loro critiche e le loro testimonianze fotografiche, sono i principali (o forse gli unici) responsabili della latitanza di turisti e villeggianti e, di conseguenza, dello stato sempre più deprimente in cui questo luogo versa ormai da diversi anni.

Se questa lettura dello stato delle cose è reale, siamo portati a pensare che, ancora una volta, la politica riesce a mistificare anche le più ovvie verità.

Potrei cominciare ad elencare tutto ciò che sfregia e rende inospitale l’ambiente, ad esempio, marciapiedi impraticabili, vedi angolo Viale Magna Grecia/Viale Pitagora, un’isola ecologica nel bel mezzo di villini che più che essere ecologica è un immondezzaio a cielo aperto, lavori di sistemazione della piazzetta rimasti a metà a ridosso della stagione turistica (dietro queste pratiche scellerate c’è solo sciatteria o ingiustificato malanimo verso questo luogo ?), ma andando avanti con queste considerazioni sono presa da profondo sconforto e rabbia incontenibile.

Chi non si arrende a tornare a Metaponto non chiede e non si aspetta grandi opere, ma decoro, rispetto per l’ambiente e manutenzione ordinaria per dare un segnale a proprietari contribuenti e turisti (latitanti) che si tratta di un posto civile, ricco di storia e meritevole di essere fruito, come nel passato, forse quando non era “Metaponto di Bernalda”.

Ma non voglio concludere questo sfogo lasciando che prevalgano sconforto e amarezza e con un guizzo di positività voglio pensare: e se questa inesorabile discesa verso un irreversibile declino fosse bloccata, o addirittura invertita, da un Sindaco donna ?

Ci stupisca !

Grazie per la cortese attenzione e cordiali saluti.

Arcangela Trippitelli ”

