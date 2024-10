Decoro e campanile. Appello ai sindaci di Matera, Potenza e Altamura

Non è proprio il momento, visto il dibattito, le polemiche e i timori scatenati a livello nazionale dall’iniziativa di consultazione referendaria per Matera in Puglia, per invitare i primi cittadini a intervenire con iniziative di sensibilizzazione contro la prassi di imbrattare muri e segnaletica con tanti epiteti dal tono offensivo. A chiederlo è un cittadino ‘’preoccupato’’ che non molla, pur consapevole di dire al vento quanto segue. Contro il campanile c’è poco da fare e servono a poco le telecamere. Appelli, educazione al rispetto altrui…mentre la dimensione social impazza e fa suonare a martello campane, campanacci e campanili? Cancellare le scritte che finiscono per ridare un fondo bianco o grigio per invitare a scrivere di nuovo? Servirebbe il vento forte del senso civico, ma spira quello cinico…Per cui il nostro lettore continuerà a restare preoccupato, visto che i sindaci di Matera, Altamura e Potenza hanno altre priorità.



Voglio dire al vento quanto segue:

SU VIA CAPPELLUTI – piazza M. Michele Bianco – è riapparsa la scritta POTENZA M……. , prima cancellata da un cittadino, poi riscritta, poi cancellata probabilmente dal comune su sollecitazione scritta da due illustri cittadini materani; ancora più vergognosa è la scritta sul muro in discesa Via Lanera; allo svincolo Matera – Bari – Potenza, venendo da Metaponto prima del ponte, l’indicazione per Potenza è cancellata, si intravede PZ aids; la scritta si ripete a pochi km da Matera; scritte contrapposte anche Altamura – Matera.

A me, e non so a quanti altri, queste scritte indignano parecchio.

Credo che in una comunità sia importante il decoro urbano dal punto di vista ambientale e morale. Bisogna condannare non solo l’abbandono di rifiuti e cacche di cani dappertutto, ma anche queste scritte incitanti all’odio; perché nel mondo c’è già tanto odio che mette a rischio la sopravvivenza umana.

Restiamo umani.

Io credo che i sindaci di Matera, Potenza e Altamura dovrebbero riunirsi una volta a Matera, una volta a Potenza e una volta a Altamura e invitare i loro cittadini ad assumere comportamenti responsabili e solidali gli uni verso gli altri.

Un cittadino preoccupato.